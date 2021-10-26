Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itiraz edip ne idiği muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak için hazırda bekleyen FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren, yozlaşmış siyasi partilerdir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin, dayatmayı, esareti reddettiğini, köleliğe "Hayır" dediğini söyledi.

Cumhuriyetin, milli bir tercih, dönemin şartları itibarıyla en doğru, müstesna ve münasip tercihin tezahür aydınlığı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Tarih bize gösteriyor ki değişim rüzgarı esmeye başladığı andan itibaren nice çatılar uçmuş, nice kalıplar kırılmış, nice statükolar sarsılmıştır. Türk milleti tarihin akış istikametini doğru okuyarak geçmişinden kopmadan, geleceğinin yol haritasını bilfiil ve bizatihi çizmiştir." diye konuştu.

"Cumhuriyeti övmek, önceki devirleri yermek demek değil"

Cumhuriyetin ilanıyla tetiklenen güçlü değişimin ne milleti ne de devleti değiştirdiğini, değişenin, yalnızca siyasal rejim olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Asırlarca birbirlerine eklemlenerek vücuda gelen Türk devlet zinciri, halkalarına 29 Ekim 1923'te sonuncusunu eklemiş, bize göre konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bazı maksatlı cahiller Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'nın reddi mirası ile kurulduğunu söylese de bu iddia tamamen uydurma, nesnel ve tarihsel gerçeklere bütünüyle terstir. Cumhuriyeti övmek demek onun öncesini, önceki devirleri yermek, gözden çıkarmak demek değildir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'ni, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet, asker, bürokrat ve vatansever yürekleri milletimizin soylu irade seciyesine dayanarak kurmuşlardır."

Bahçeli, 1913'de fes takıp imparatorluk coğrafyasında düşman kovalayan vatan evlatlarının, 1923'te bu kez kalpak giyerek vatan topraklarından düşmanları attığını, cumhuriyeti kuvveden fiile geçirdiğini belirtti.

"Cumhuriyet, korunup kollanması gereken bir nimet"

Tarihte kurulan her Türk devletinin, bir öncekinin munzam eseri olduğunu anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bilinçle cuma günü cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü gururla kutlayacağız. Cumhuriyet, kutlu bir emanettir, korunup kollanması gereken bir nimettir. Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 98 yıllık dönemi Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir ve 100'üncü yıla şunun şurasında iki yıl kalmıştır. Atatürk'e göre cumhuriyet rejimi, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Cumhuriyetin mümeyyiz vasfı, millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. 'Rejim değişti' diyerek yaygara koparanlar, iflah olmaz bir yalancılığa inkar edilemez bir ön yargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir. Bu da cumhurun, cumhuriyet ile kenetlenip kucaklaşması ile başarılmıştır."

Türkiye'de rejimin adının, cumhuriyet, hükümet sisteminin adının ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde cumhuriyet rejimini kuran büyük Türk milleti, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Benzerliğe dikkat buyurunuz; cumhuriyetle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olağan dışı şartlarda, milletimizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli bekanın, özlemlerin, hedeflerin icra ve ihata azmiyle perçinlenmiştir." diye konuştu.

Bahçeli, cumhuriyetin ardında Çanakkale Zaferi'nin heybeti, Milli Mücadele'nin haşmeti; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardında da 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunduğunu anlattı.

"Emperyalistlerin kurşun askeri haline gelmişler"

"Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan müşfik ellerin değerini bilmeyenlerin, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlar" olduğunu dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu teslimiyetçi lobinin iş birlikçi simaları her devirde farklı farklı isim, unvan ve kılıkta ortaya çıksalar da hamdolsun emellerine hiçbir zaman muvaffak olamamışlar, bundan sonra da olamayacaklardır. Cumhuriyet, tarihinin dar patikasında, zalimlerin hunhar baskıları altında, 'Türkiye artık yoktur' diyen emperyalistlerin saldırıları karşısında milletin varoluş onuru olarak öne çıkmış, aynı defter üzerinde temiz bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise parlamenter sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı 251 millet evladının şehadeti ve 2 bin 194 millet evladının gazi olduğu bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir.

Cumhuriyete karşı çıkanlar, manda ve himaye hayranlarıydı. Cumhuriyete karşı gelenler, zulme boyun eğenler, 'Bizden bir şey olmaz' diyen korkaklardır. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itiraz edip ne idiği muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak için hazırda bekleyen FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren, yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların yalnızca siyasetleri değil, vicdanları da emperyalistlerin kurşun askeri haline gelmiştir. Dün Damat Ferit vardı, bugün zillet ittifakının ana ve ara ortakları vardır. Dün Ali Kemaller vardı, bugün aynıları ortadadır."

(Sürecek)