 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısına tepki - Son Dakika

Hamas'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısına tepki

Son Güncelleme: 06.11.2023 17:25

Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tuttuğu İsrailli esirlerin yakınları, hükümete sevdiklerini bir an önce evlerine getirmesi çağrısı yaparken, bazı aileler 'utanın' diyerek Meclisteki milletvekillerine tepki gösterdi. İsrailli esirlerin yakınları 'Hemen şimdi' diyerek sevdiklerinin geri getirilmesi yönünde slogan attı. Esir yakınlarından bazıları da İsrail Meclisindeki milletvekillerine 'Utanın, utanın' diyerek tepki gösterdi.

Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tuttuğu İsrailli esirlerin yakınları, hükümete sevdiklerini bir an önce evlerine getirmesi çağrısı yaparken, bazı aileler "utanın" diyerek Meclisteki milletvekillerine tepki gösterdi.
Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsraillilerin yakınları ve onları destekleyenler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi'nin düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce kişi, esirlerin fotoğraflarını taşıdı.
İsrailli esirlerin yakınları "Hemen şimdi" diyerek sevdiklerinin geri getirilmesi yönünde slogan attı. Esir yakınlarından bazıları da İsrail Meclisindeki milletvekillerine "Utanın, utanın" diyerek tepki gösterdi.
Ailelerin gösteri yaptığı alana omzuna asılı otomatik tüfeği ve belinde silahıyla gelen aşırı sağcı Yahudi Gücü Milletvekili Almog Cohen, esirlerin yakınlarıyla tartıştı.
Cohen, bir esir ailesiyle yaptığı konuşmasında, "hükümeti eleştirmenin şimdi zamanı olmadığını, vakti geldiğinde herkesin hesap vereceğini, şimdi susmak ve bir arada hareket etmek gerektiğini" söyledi.
İsrail ordusu, Hamas'ın elinde Gazze Şeridi'nde 242 İsrailli esir bulunduğunu bildirmişti.
Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara, hava ve denizden saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yakınlarının geri getirilmesi için protesto ve çağrılarını artırmıştı.

Kaynak: AA

İsrail Meclisi, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısına tepki - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Gerilim giderek artıyor! Dursun Özbek, Ali Koç'a fena çıkıştı: PKK, FETÖ Türkiye'yi bölememişken sen mi böleceksin?
17:42 Oy birliğiyle kabul edildi! Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını istiyor
17:18 Gazeteci Tolga Şardan'a tahliye kararı
17:16 Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi
16:57 Altın Fiyatları Düşüşe Geçti
16:43 Burak Yılmaz, Beşiktaş teknik direktörlüğüne devam edecek
16:44 Dilan ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonda 2 şüpheli daha tutuklandı
16:23 Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin yüzünü güldürecek yeni adım atacağız
16:13 Hadise, süper mini elbisesiyle sahnede dans etti
16:03 Sudan'da pazar yerine top mermisi düştü: 34 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 18:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması çağrısına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement