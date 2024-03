Politika

Hamza Dağ, 8 Mart'ta kadın ve aile projelerini tanıttı

İzmir'de 0-7 yaş çocuk annelerine ulaşım ücretsiz olacak

İZMİR - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ve ailelere yönelik projelerinin lansmaınnı yapan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, projeleri 5 ana başlık altında sundu. Ulaşımda annelere müjde veren Dağ, "0-7 yaş arası çocuğu olan tüm hanımefendilere ulaşım ücretsiz yapacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, kadın ve ailelere yönelik projelerini 'Eşsizmir Kadın ve Aile Lansmanı'nda duyurdu. Projelerin duyrulduğu toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.

"Kadınların hayatını kolaylaştıracağımız projeler hazırladık"

Kadınların hayatını kolaylaştıracak projeleri titizlikle hazırladıklarını söyleyen Hamza Dağ, "Amacımız, İzmir'imizi mutlu, yaşanabilir, konforlu bir şehir kimliğine kavuşturmaktır. Konfordan kastım, hayatın her alanında var olan kadınlarımızın hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmektir. Bu amacın, kadınların fikirleri ve dokunuşlarıyla çok daha kolay bir şekilde ulaşılabilir bir amaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, eğitimde, istihdamda, sosyal faaliyetlerde, tarımda ve kadının olduğu her yerde İzmir'in eşsiz kadınlarının hayatını kolaylaştıracağımız projeler hazırladık. Bu projelerimizi Kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal çalışmalar, aile, çocuklar için eğitim ve sosyal çalışmalar engelsiz yaşam çalışmaları, yaşlı ve emekliler için sosyal çalışmalar, olmak üzere 5 ana başlıkta topladık" dedi.

"Sizleri yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz"

"Sizler, elinin değdiği her yeri ve işi eşsizleştirebilen birer sanatkarsınız" ifadelerini kullanan Dağ, "Eşsiz İzmir'imize yeni bir hikaye yazmak için çıktığımız bu yolda da sizleri asli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Tarih boyunca kadınların, istediği zaman neler başarabildiğini biliyoruz. İnanıyoruz ki; Kadın isterse, çorak bir araziyi çiçekler sarar. Kadın isterse, olmazlar olur. Kadın isterse, bir milletin, bir memleketin yönü değişir. Sizler, Zübeyde Hanım'ın, Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın, Alev Alatlı'nın mirasını geleceğe taşıyacaklarsınız. Sizler, bulunduğu her ortamda gelişmeyi, güzelliği, sevgiyi temsil edenlersiniz" açıklamasında bulundu.

5 ana başlıkta toplandı

5 ana başlıkta projeleri sıralayan Hamza Dağ, "Projelerini 5 başlık altında toplayan Dağ, "Bu projelerimizi; Kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal çalışmalar, aile, çocuklar için eğitim ve sosyal çalışmalar, engelsiz yaşam çalışmaları, yaşlı ve emekliler için sosyal çalışmalar olmak üzere 5 ana başlıkta topladık" dedi. Büyükşehir olarak önceliklerinin kadın eğitimi ve istihdamı olacağını söyleyen Dağ, "Kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal çalışmaları projelerini açıklayan Dağ, "Kadınlara birçok alanda eğitim fırsatları sunmak, büyükşehir olarak önceliklerimizden biri olacak. Bu kapsamda hangi iş kolunda olursa olsun şehrimizin hanımefendilerine mesleki eğitimler sunarak çalışma hayatlarını kolaylaştıracak, işlerinde daha yetkin hale gelmelerini sağlayacağız. Eğitimlerini yarıda bırakan hanımefendilerin belirli bir alanda uzmanlaşmasını ve bu alanda sertifika almasının önünü açacağız. Sertifika alan hanımların kendi alanlarında iş bulmasına yardımcı olacağız. Büyükşehir olarak belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız bünyesinde, ayrıca anlaşma yaptığımız firmalarda yeni mezun olan hanım kardeşlerimizi, sunacağımız staj programlarıyla iş hayatına hazırlayacağız. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak kent genelinde oluşturacağımız "teknopark ve kuluçka merkezlerinde" minimum yüzde 30 kullanım payı ve kontenjan ayıracağız. Açacağımız El Emeği Kooperatifleri ile hanımefendilere el sanatları eğitimleri almasını sağlayacağız" sözlerine yer verdi.

'Anne İzmirim Kart' sayesinde ulaşım ücretsiz

0-7 yaş arası çocuk annelerine ücretsiz ulaşım müjdesi veren Hamza Dağ, "0-7 yaş arası çocuğu olan tüm hanımefendilere ulaşım ücretsiz yapacağız. Mevcutta sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İzmirim Kart'ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz. İzmirim Kart artık ulaşımdan sosyal yardımlara, alışverişten eğitim takibine; çocukların, gençlerin, kadınların, annelerin, emeklilerin, özel ihtiyaçlıların günlük yaşamının vazgeçilmezi olacak. "Anne İzmirim Kart" sayesinde kadınlarımız, kamu kurumlarımızın sosyal imkanları ve özel sektörün sunduğu hizmetlere, özel avantajlarla ulaşabilecek, evlatlarının eğitim ve seyahat takiplerini yapabilecek. Mobil uygulama üzerinden belediyemize taleplerini doğrudan iletebilecek, sunmuş olduğumuz sosyal imkanlara bu kart üzerinden başvuru yapabilecek" diye konuştu.

Çocuklara 'Olimpiyat Köyü' projesi

Çocuk Olimpiyat Köyü Projesi hakkında bilgiler veren de anlatan Dağ, "Her biri olimpiyat şampiyonu adayı olan çocuklarımız için hayata geçireceğimiz 'Çocuk Olimpiyat Köyü Projesi'yle evlatlarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacağız. Gelecek nesillerimizin tarıma olan ilgisini artırmak için 'Çocuk Tarım Köyü' projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle çocuklarımıza tarımın temel prensiplerini öğretecek ve doğayla iç içe olmanın önemini anlatacağız. Ailelerimiz doğanın içinde, toprağın değerini ve gıdanın nasıl üretildiğini çocuklarımıza öğretebilecek. Her ilçemizde tam kapsamlı spor tesisleri inşa edeceğiz. Bu tesislerde, farklı branşlarda profesyonel spor alanları olacak. Her ilçemize en az bir tane olimpik yüzme havuz tesisini kazandıracağız. Bunun yanında halı saha ve basketbol sahası olmayan mahallemiz kalmayacak. Her ilçemizde sanat merkezi kuracak, en küçük yaştan başlamak üzere evlatlarımıza sanatla iç içe bir yaşam sunacağız. Çocuklarımızın bu sanat merkezlerinde aldıkları kurs sonrasında, yine bu alandaki gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağız. Oyun parklarımızı alışılmışın dışına taşıyacak, teknolojiyle entegre ederek modern oyun parkları inşa edeceğiz" dedi.

Engelsiz yaşam çalışmaları

Engelsiz yaşam çalışmaları kapsamında

rehabilitasyon merkezlerini İzmir'in birçok yerinde hayata geçireceklerini belirten Hamza Dağ, ""Dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, sosyal hayata adaptasyonlarını güçlendirecek rehabilitasyon merkezlerimizi İzmir'in birçok yerinde hayata geçireceğiz. Bu merkezlerimizin her yıl sayılarını artıracağız. Ailesinde özel ihtiyaçlı bir ferdi bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme, acil durum gibi nedenlerle bunları emanet edecekleri, benim de çok önemsediğim "Mola Evleri" kuracağız. Ailesinde özel ihtiyacı olan bireylerin hayatını bir nebze de olsa rahatlatmak istiyoruz. Özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızın hareket kabiliyetlerini artırabilmek, fiziksel ve ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissedebilmelerini sağlamak için "Yaşam Becerileri Geliştirme Köyü" projemizi bir an evvel başlatacağız. özel ihtiyaçlı bireylerimiz için bu köy bir sosyalleşme alanı olacak" açıklamasında bulundu.

"Özel İzmirim Kart ile yüzde 70 indirim"

Özel İzmirim Kart uygulamasını hayata geçireceklerini söyleyen Dağ, "Hanesinde özel ihtiyaçlı birey bulunan ailelerimize, sosyal tesislerimizde "Özel İzmirim Kart" ile yüzde 70 indirim yapacağız. özel ihtiyaçlı vatandaşlarımıza ve birinci derece ailelerine sosyal tesislerimizde bir hafta ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız. Bakıma muhtaç ve yeterli imkana sahip olmayan dezavantajlı hemşehrilerimize evde bakım ve temizlik hizmeti, hasta nakil desteği, hasta yatağı ve medikal malzeme takviyesi sağlayacağız" açıklamalarına yer verdi.

Emeklilerin Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira

Dezavantajlı emeklilere yılda bir kez olmak üzere Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacaklarını söyleyen Dağ, "Yaşlılarımızın sosyalleşmeleri ve yeni yerler keşfedebilmeleri amacıyla yıl boyunca İstanbul, Ankara, Çanakkale gibi illerimiz başta olmak üzere cennet vatanımızın her köşesine turlar ve sosyal geziler düzenleyeceğiz. Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan Sosyal İzmirim Kart sahibi emeklilerimizin hane başı tükettikleri doğalgazın 50 metreküplük kısmını ücretsiz olarak karşılayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli büyüklerimize ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmeti sunacağız" dedi.

10 bin lira ila 100 bin lira aralığında can suyu

Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise, 1 Nisan'dan itibaren kadınları her alanda olduğu gibi belediye hizmetleri konusunda da desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kendi işletmesini kurmak isteyen veya küçük işletmelerin büyümesini teşvik etmek için gerekli destekleri vereceklerini kaydeden Bölünmez Çankırı, "1 Nisan itibarıyla girişimci kadınlara 10 bin ila100 bin liraaralığında can suyu niteliğindeki hibeyi Konak Belediyesi olarak biz vereceğiz" dedi.