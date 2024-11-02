Hamza Dağ: Kürtçenin Konuşulması İçin Önemli Adımlar Attık

Politika

ŞIRNAK AK Parti'li Dağ: Kürtçenin, insanlar arasında da devlet kurumunda da konuşacak şekilde önünü açtık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz samimi konuşuyoruz. Samimi de mücadele ediyoruz. OHAL'in kaldırılmasında, Kürtçenin insanlar arasında da bir devlet kurumuna gittiğinde orada da konuşacak şekilde önünü açtık. Kürtçe özel kursların önünü açtık. Kürtçe seçmeli ders alınması noktasında adımlar attık" dedi.

?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Silopi 8'inci Olağan İlçe Kongresine katıldı. Gençlik Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede tek aday olan mevcut Başkan Rana Tellioğlu, yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 22 yılda hiçbir bölgenin ihmal edilmediğini belirterek, "Şimdi DEM parti kayyumlardan şikayet ediyor. Buyurun 7 ay oldu, kayyum atanmıyor ve seçime gidildi, seçimde de Silopi, Cizre, İdil sizde. Niçin siyaset yapıyorsunuz? Sadece demagoji yapmak için mi? Demagoji yaparken güya Habur'dan bahsederken, kendi evlatlarınızı Avrupa'da okuttuğunuzu bilmiyor değiliz. Bunu herkes biliyor. Burada evlatlarını dağa gönderirken kendi evlatlarınızı Avrupa'ya, Amerika'ya, Miami'ye gönderdiğinizi biliyoruz. Burada evlatlar dağa giderken, Çeşme'de yaşadığınızı da biliyoruz. Ama sömürmeye geldiğinde, ama demagojiye geldiğinde, hamasete geldiğinde bu kürsüde hamasetin alasını yapıp, buradaki insanların duyguları ile oynuyorlar. Ama burada hizmet etmek ise derdiniz, esas amacınız demagoji değil hizmet ise o zaman belediyeler elinizde. Buyurun. 'Halka hizmet hakka hizmettir' düsturunda iseniz, 'Bu iki yere hizmet edeceğiz' diyorsanız, bu belediyelerde hizmet etme imkanınız var. Deprem yaşadık. Yatırımların çoğunu deprem bölgesine kaydırmak zorunda kalmamıza rağmen bu bölgeyi ihmal etmiyoruz. Hiçbir yeri ihmal etmiyoruz. 22 yılın sonunda çok şükür İzmir'de ne varsa bugün Şırnak'ta da Silopi'de de o var. Bunu gururla söylüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkeye kazandırdığımız çok önemli işler bunlar" dedi.

'SEÇİM ÖNCESİ KAZANMAK İÇİN HER TÜRLÜ GİZLİ İTTİFAKI YAPARLAR'

Kürtçenin devlet kurumlarında da konuşulması için önünün açıldığını ifade eden Dağ, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM parti arasında artık gizlenmeyen açık bir ittifak var. Bunu herkes biliyor. Allah'ını severseniz, inkar ve asimilasyon politikalarının sebebi hangi siyasi partidir? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Diyelim zamanında yapmışlar. Şimdi de 'Yanlış yapıyoruz' dediler ve bir politika değişikliğine gittiler. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey de yok. Bunu nerden çıkardın? Seçim öncesi, sadece seçim kazanmak için. İttifak peşinden koşanların seçimden sonra Kürt konusu, Kürtçe konusu ile ilgili bir tane kelam ettiğini gördünüz mü? Bir tane kelam etmezler. Ama seçim öncesi seçim kazanmak için açık gizli her türlü ittifakı yaparlar. Onun için onların böyle bir politika değişikliği falan söz konusu değil. Peki biz ne yaptık? Biz samimi konuşuyoruz. Samimi de mücadele ediyoruz. OHAL'in kaldırılmasında, Kürtçenin insanlar arasında da bir devlet kurumuna gittiğinde orada da konuşacak şekilde önünü açtık. Kürtçe özel kursların önünü açtık. Kürtçe seçmeli ders alınması noktasında adımlar attık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),