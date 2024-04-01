Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 2024 yerel seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, il olduğundan beri hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. CHP, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşadığı Üsküdar'ı da AK Parti'den aldı. Ankara'dan da sürpriz sonuçlar geldi. Yıllardır MHP'nin yönettiği Etimesgut ilçesini oyuncu yönetmen Erdal Beşikçioğlu kazandı.
Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı seçimler sonrası gözlerin çevrildiği YSK Başkanı Ahmet Yener son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu ifade eden Yener, kesin olmayan sonuçlara göre hangi partinin kaç belediye kazandığını da duyurdu. Yener, "Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.
Açıklamasının devamında sandıkların tamamına yakının açıldığını ve oy sayım işleminin sorunsuz devam ettiğini ifade eden Yener, "Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı - Son Dakika
CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir'de 30 ilçeden 28'ini kazandı. CHP'nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP'ye geçerken, Aliağa'da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti'ye bıraktığı Tire'yi ise bu seçimde geri aldı.
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan'a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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