Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı

Politika

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 2024 yerel seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, il olduğundan beri hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. CHP, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşadığı Üsküdar'ı da AK Parti'den aldı. Ankara'dan da sürpriz sonuçlar geldi. Yıllardır MHP'nin yönettiği Etimesgut ilçesini oyuncu yönetmen Erdal Beşikçioğlu kazandı.

HANGİ PARTİ KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı seçimler sonrası gözlerin çevrildiği YSK Başkanı Ahmet Yener son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu ifade eden Yener, kesin olmayan sonuçlara göre hangi partinin kaç belediye kazandığını da duyurdu. Yener, "Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.

SANDIKLARIN TAMAMINA YAKINI AÇILDI

Açıklamasının devamında sandıkların tamamına yakının açıldığını ve oy sayım işleminin sorunsuz devam ettiğini ifade eden Yener, "Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.