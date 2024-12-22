Hatay\'dan Türkiye\'ye kardeşlik ve birlik mesajı

Politika

Hatay'da halkla bir araya gelen AK Partili siyasetçiler, medeniyetler beşiği olan kentten Türkiye'ye kardeşlik mesajı verdi. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dün nasıl Hama'da, Humus'ta, Deyrizor'da, Rakka'da kimliğinden dolayı ve inancından dolayı bir kardeşimize haksız yapıldığında karşı çıktıysak bu günde karşı çıkarız" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimi, geçtiğimiz günlerde yıkılmış ve ülkede yönetim değişikliği yaşanmıştı. Bölgede yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başlamıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Suriye'deki süreç ve yaşanan gelişmeler hakkında bölge halkına bilgi verildi.

"Bir biriz, beraberiz ve kardeşiz"

Şehirde yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'da farklı dinden ve etnik kökenden insanların asırlardır bir arada yaşadığını belirterek kardeşlik mesajı verdi. Başkan Öntürk, konuşmasında " Osmanlı Devleti; Balkanlardan, Orta Doğu'ya kadar büyük bir coğrafyaya hükmeden bir devletti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üm kurduğu bu devlette analık görevi hala devam etmektedir ve bu bir kültür olmuştur. Bölgemizde sorunlar olduğunda üstümüze düşen görevleri her zaman yaptık. Çünkü burası Anadolu. Ana olmak kolay değil, dünyanın neresinde mağdur ve mazlum varsa imkanlarımız doğrultusunda analık yapacağız. Ülkelerine herkesin huzur içerisinde dönmesini istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü için devletimiz ne gerekiyorsa yapıyor. Suriye'de Hatay gibi; Hristiyanı var, Yahudisi var, Şiisi var, Sünnisi var, Arapı var, Kürdü var, Türkü var, alevisi var ve şehrimizden farkı yok. Hatay ve Suriye aynı coğrafyada. Sınırlar çizilmiş olsa da Suriye'de hepimizin akrabası var. Hatay'da nasıl birlik ve beraberliği sağlıyorsak Suriye'de de birliği ve beraberliği sağlamak için devletimiz mücadele ediyor. Şehrimizde provaktif işlemler yapmaya kalkanlar olur, burayı karıştırmaya gelenler olur. Bu meselelere karışanlar önce karşısında beni bulur ve buna müsaade etmem, ettirmem. Bir biriz, beraberiz ve kardeşiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızında ifade ettiği gibi Suriye'nin mevcut anayasal düzeni korunacaktır ve Suriye, Suriyelilerindir"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağına ve bölgede kurulmak istenen herhangi bir terör devletine müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Yayman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 4 kırmızı çizgimiz var. Suriye'nin üniter yapısını korunacak ve Suriye'nin milli iradesi o toprakların insanlarına egemen kılınacaktır. Biz de aynı şekilde bu fikrin altına imzamızı atıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacak ve Suriye'de bir terör devleti kurmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'nin mevcut anayasal düzeni korunacaktır ve Suriye, Suriyelilerindir. Kuşatıcı, kapsayıcı ve tüm kimliklerin kendi ifade ettiği yönetim yapısı kurulacaktır. Bunu çok önemsiyoruz. Suriyeliler kendi ülkelerine dönmeli ve orada yeni kurulacak yönetimde söz sahibi olmalılar. Suriye'de gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmalılar dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası nettir" dedi.

"Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim"

Sosyal medya üzerinden bölgeyi kargaşa ortamına itmek isteyenlere tepki gösteren Yayman, " Tartus'ta, Lazkiye'de bir alevi kardeşimize kendi inancından dolayı, kendi kimliğinden dolayı bir haksızlık yapılıyorsa biz ona karşıyız. Asla buna müsaade edemeyiz. Dün nasıl Hama'da, Humus'ta, Deyrizor'da, Rakka'da kimliğinden dolayı ve inancından dolayı bir kardeşimize haksız yapıldığında karşı çıktıysak bu günde karşı çıkarız. İşte bunun adı Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk kurdu ve 85 milyon hepimiz eşit ve birinci sınıf vatandaşlarız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi sizlerin hukuku Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet. Suriye'deki insanlarında hukuku hepimize emanettir. Onun için asla fitneye fırsat vermeyelim. Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Bizi ocu, şucu ve bucu diye görenlere asla fırsat vermeyelim" dedi.

Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay'da yaşayan insanların kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek " Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Türkiye Cumhuriyeti sokaklarında huzurla gezdiğimiz bir vatan. Bu vatan toplumlarımızın pekiştiği bir vatan. Hiç kimse bu vatana zarar veremez ve hiç kimse bu vatandan koparılamaz. İnşallah, coğrafyamızda huzur ve barış kendini hissettirecek" dedi. - HATAY