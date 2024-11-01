Hayvan Hastalıklarında Yüzde 78 Azalma - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hayvan Hastalıklarında Yüzde 78 Azalma

Hayvan Hastalıklarında Yüzde 78 Azalma

Tarım Bakanı Yumaklı, veteriner kontrol istasyonlarının hayvan hastalıklarını azalttığını açıkladı.

01.11.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının hizmete açılmasıyla hayvan hastalıklarının azaldığını belirterek, "İstatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78" dedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, şubat ayında, hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim yapma adına 5 yıllık yol haritasını açıkladıklarını hatırlatarak, bu yol haritası kapsamında aldıkları kararların hepsini tek tek uyguladıklarını söyledi.

'AŞI PROGRAMIMIZI DEĞİŞTİRDİK'

Bu konuda atılan adımları anlatan Yumaklı, "Bütün bunları yaparken amacımız hem üreticilerimizin olması gerektiği gibi üretim yapabilmesini sağlamak hem de tüketicilerimizin uygun fiyatla hayvan ürünlere ulaşmasını sağlamak. Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık. Aşı programımızı değiştirdik, yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi Erzurum'da ve Elazığ'da devreye koyduğumuz veteriner yol kontrol noktalarıyla da hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınması konusundaki o olumsuz durumu ortaya koyacak hususları engellemiş olduk" dedi.

'TOHUMDAN SOFRAYA KADAR ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Hayvansal hastalıkların ülke ekonomisine çok büyük bir negatif etkisi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Bunlarla alakalı yaptığınız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin oranı çok büyüktü. Bu istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla birlikte istatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız, bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketinin yurt içerisindeki diğer noktalara ulaşmasını engellemek. Bakanlık olarak, üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alarak, üretimin yapılması konusunda tohumdan sofraya kadar üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, açılış sonrasında hayvanların kontrol edildiği noktada incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Hayvan Hastalıklarında Yüzde 78 Azalma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvan Hastalıklarında Yüzde 78 Azalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.