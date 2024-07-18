Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesi Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesi Kabul Edildi

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'nin İlk 3 Maddesi Kabul Edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi. Kanun teklifi, sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngörmekte ve tartışmalara neden olmaktadır.

18.07.2024 09:39
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SAHİPSİZ hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti tarafından hazırlanan ve sayıları kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngören 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan kanun teklifi, TBMM'de de tartışma yarattı. Toplantıya, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri, Ankara'da başıboş hayvanların saldırısında ağır yaralanan ve tedavisi süren Tunahan Yılmaz'ın (10) babası Halil Yılmaz ile yine yakınlarını sokak köpeklerinin saldırısı sonucu kaybedenler katıldı. Teklifin destekçileri ile hayvanların yaşam haklarının elinden alındığını savunan sivil toplum kuruluşları üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in konuşması sırasında araya giren Halil Yılmaz, "Sabahtan beri sizi dinliyorum. Nasıl bir insansınız? Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğumu alsın diye yalvardım" diyerek tepki gösterdi.

SAHİPLİ-SAHİPSİZ HAYVAN KAVRAMLARI TANIMLANDI

Gece boyunca süren görüşmeler sonrası, kanun teklifinin ilk 3 maddesi oylanarak kabul edildi. Komisyondan geçen 3 madde şunları öngörüyor:

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan 'sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramları tanımlandı.

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve kanundaki 'yakala-kısırlaştır-sal' metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında değişiklik yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, 'Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis' şeklinde değiştiriliyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanunun ilkeleri arasında yer alan 'Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir' ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

KOMİSYON 22 TEMMUZ'DA TOPLANACAK

Sahipsiz hayvan popülasyonunun, kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana veya hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngören maddenin de bulunduğu diğer maddelere ilişkin görüşmelere 22 Temmuz'da devam edilecek.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin İlk 3 Maddesi Kabul Edildi - Son Dakika

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