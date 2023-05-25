HDP'li Mithat Sancar, "Ümit Özdağ ile imzalanan protokolü, CHP ile görüştünüz mü?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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HDP'li Mithat Sancar, "Ümit Özdağ ile imzalanan protokolü, CHP ile görüştünüz mü?" sorusunu yanıtladı

25.05.2023 14:42

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 2. turda destekleyecekleri adayı açıkladığı basın toplantısında yöneltilen, "CHP ile Ümit Özdağ'la imzalanan protokolü görüştünüz mü?" sorusuna "Karar süreçlerimiz, kurullarımız bellidir. Dün gün boyu tartışmaları kurullarımızla yürüttük. Diyalog muhataplarımız Türkiye halklarımız. Kararımızı kendi içinde, halkla ve diyalog prensibiyle aldık. Bunun dışında herhangi bir girişimimiz yok" şeklinde yanıtladı.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tura kilitlenirken, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri merak konusu olan HDP kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "21 yıl boyunca aşama aşama tek adama bağlı bir rejim inşa eden bir yapıyla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden 28 Mayıs seçimi sisteme yönelik demokratik değişiklikten yana olanlarla bu tekçi rejimi sürdürmek isteyenler arasında bir referandumdur. Dün Zafer Partisi ile CHP arasındaki protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi paylaştık. Göçmen veya mültecileri siyasi çıkar malzemesi haline getirmek yanlış ve insani değildir.

"TEK ADAM REJİMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Bizler HDP ve Yeşil Sol Parti olarak sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk, özgürlük mücadelesine kefiliz. Erdoğan ve ortakları tarafından yaratılan ucube rejim toplumsal sıkıntıların da temel sebebidir. 28 Mayıs seçimlerinde oylanacak olan da bu ucube rejimin devam edip etmeyeceğidir. Bugünkü sistem karşısında birleşen milyonlarca oy daha çok özgürlük, demokasi, refah talebi içindir. Hedef ayrımcılıktan arınmış, halkların yönetimine katıldığı özgür, demokratik, adaletli bir rejim inşa etmektir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZLER AÇISINDAN SEÇENEK DEĞİLDİR"

Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. 28 Mayıs'ta milyonlarla birlikte tarihin akışını hep birlikte, demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz.

SANCAR: 28 MAYIS SEÇİMLERİ BİR REFERANDUM NİTELİĞİNDEDİR

"14 Mayıs'ta ortaya koyduğumuz tutum değişmedi" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, şunları kaydetti; "28 Mayıs seçimleri bir referandum niteliğindedir. Bir yanında rant, sömürü, talan, savaş ve yalan rejiminin yer aldığı; diğer yanında halkların demokratik dönüşüm özlem ve arzusunun yükseldiği bir seçim olacaktır. Bizler tercihimizi demokratik dönüşüm, barış ve refah iradesi yönünde kullanıyoruz.

"SANDIĞA GİDELİM, SANDIĞI KORUYALIM"

Esasen seçim politikalarımızı da diğer politikalarımız gibi şeffaf ve ilkesel yürütüyoruz. Ortaya çıkan gelişmeler konusunda tutumumuzu sizlerle paylaşma ihtiyacı oldu. Halkların sandığa gitme isteğini kösteklemek amacına dönük olduğunun farkındayız. Tuzakları görüyoruz. Ama bizler demokratik dönüşüm, adalet, refah ve özgürlük hedefimizden vazgeçmiyoruz. O yüzden tercihimizi saray rejimini değiştirmek noktasında koymuştuk, aynı kararlılıkla bu tercihimizi sürdürüyoruz. İlk tursa sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza açık çağrımızdır. Sandığa gidelim, sandığı koruyalım ve bu saray rejimini değiştirelim. Buna hep birlikte inanalım ve hep birlikte değiştirelim."

ÜMİT ÖZDAĞ VE PROTOKOL AÇIKLAMASI

Sancar, "Ümit Özdağ ile protokolü CHP ile görüştünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Karar süreçlerimiz, kurullarımız bellidir. Dün gün boyu tartışmaları kurullarımızla yürüttük. Diyalog muhataplarımız Türkiye halklarımız. Kararımızı kendi içinde, halkla ve diyalog prensibiyle aldık. Bunun dışında herhangi bir girişimimiz yok."

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Son Dakika Politika HDP'li Mithat Sancar, 'Ümit Özdağ ile imzalanan protokolü, CHP ile görüştünüz mü?' sorusunu yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Mithat Sancar, "Ümit Özdağ ile imzalanan protokolü, CHP ile görüştünüz mü?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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