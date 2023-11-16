 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HEDEP, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde kendi adaylarıyla çıkacak - Son Dakika

HEDEP, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde kendi adaylarıyla çıkacak

HEDEP, 2024 Mahalli İdareler Seçimi\'nde kendi adaylarıyla çıkacak
16.11.2023 13:37

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde Türkiye'de birinci ve ikinci olduğu beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adaylarıyla çıkacaklarını açıkladı. Oruç, halkın taleplerini dikkate aldıklarını ve ittifakların demokratik bir zeminde açık ve şeffaf şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin, " Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.

Oruç, kentteki gazetecilerle otelde buluştuğu toplantıda partisinin Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin çalışmalarını anlattı.

Seçimde bir perspektif oluşturmak için halkın görüşlerine başvurduklarını belirten Oruç, "Halkımızın bizden çok net bir talebi oldu: 'Bu yerel seçimlerde 2019'daki gibi ya da son mayıs ayındaki seçimlerdeki gibi HDP'nin, yeni adımızla da HEDEP'in görülmediği, yok sayıldığı, görülmeyeceği, aynı masada oturulmayacağı bir ittifakı biz istemiyoruz.' dedi. Biz, halkımızın bu taleplerini aynı zamanda konjonktürün, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin de farkında olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Oruç, seçim ittifaklarının demokratik bir zeminde açık ve şeffaf şekilde yapılması halinde ittifakta olacaklarını belirterek, "Aksi takdirde 'HDP hele bize oy versin ama kenarda dursun, HEDEP bizim yanımızda görünmesin' gibi bir yaklaşımı bu dönem kabul etmeyeceğimizi ilan ettik. Adana kamuoyunun da bunu bilmesini isterim çünkü gerçekten Adana Büyükşehir Belediyesi, bizler için önemlidir." diye konuştu.

Yerel seçim stratejileri konusunda bilgi veren Oruç, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HEDEP, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde kendi adaylarıyla çıkacak - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Montella, Cengiz Ünder ve Arda Güler'i kadrodan çıkardı
15:04 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazar günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
15:02 Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti
15:00 Afrika ülkesi Eritre'de devlet, Dünya Kupası'na katılmayı yasakladı
14:57 Ehliyet almayı düşünenler elinizi çabuk tutun! Yılbaşından sonra ödeyeceğiniz ücret 2 katına çıkacak
14:44 Biden konuştuğu sırada Blinken'in yüzü şekilden şekle girdi
14:14 Engin ve Dilan Polat'ın tutukluluk itirazı ikinci kez reddedildi
13:59 Biden ve Jinping'in görüşmesine damga vuran otomobil diyaloğu
13:52 Osman Sonant, ailevi sorunlarından dolayı başrol olduğu Bihter'in galasına katılmadı
13:50 DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: Mevcut Anayasa'yı Tanımayanlara İtibar Etmemiz Mümkün Değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 16:23:32. #1.12#
SON DAKİKA: HEDEP, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde kendi adaylarıyla çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement