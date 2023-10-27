Eylemci, Hollandalı siyasetçi Thierry Baudet'ın kafasına şemsiye ile vurdu

Hollanda'da aşırı sağ çizgideki "Demokrasi için Forum" adlı siyasi partinin lideri Thierry Baudet, Belçika'da şemsiyeli saldırıya uğradı. Saldırı sonrası konuşan Baudet, kafasında büyük şişlik olduğunu söyledi.

BAŞINA ŞEMSİYEYLE VURDU

Belçika'nın Gent şehrindeki bir üniversiteye, bir öğrenci grubunun davetiyle konuşma yapmak için gelen Baudet'ye üniversiteye girişi sırasında adı açıklanmayan bir kişi şemsiyeyle saldırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Baudet'nin kafasına şemsiyeyle çok sert şekilde vuran kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Belçika basını, saldırganın olay sırasında "faşizm karşıtı" slogan attığını yazdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

KAFASINDA KOCAMAN ŞİŞLİK OLUŞTU

Hollandalı siyasetçi, saldırıya rağmen üniversitedeki konuşmasını yaptı. Baudet, daha sonra Hollanda radyosuna yaptığı açıklamada, kafasında "kocaman bir şişlik" olduğunu söyledi.

ÜLKESİNDE TARTIŞMALI SİYASETÇİ

Baudet, ülkesinde tartışmalı bir siyasetçi olarak biliniyor. 2021'de Hollanda hükümetinin Kovid-19 önlemlerini Yahudi soykırımına benzeten Baudet, bu yönde sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Yahudi karşıtlığına zemin yaratmakla" suçlanmıştı.

RUSYA'YA DESTEĞİ NEDENİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Baudet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkındaki yorumunda da Batı'yı at gözlüğü ile bakmakla suçlamış ve Rusya'ya desteği nedeniyle tepki çekmişti. Baudet'nin aşırı sağcı partisinin, 22 Kasım'daki parlamento seçimi öncesinde anketlere göre yüzde 3 civarında oy alacağı tahmin ediliyor.