HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'in Paris Yaz Olimpiyatlarına Katılımı Engellenmeli - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'in Paris Yaz Olimpiyatlarına Katılımı Engellenmeli

HÜDA PAR Milletvekili: İsrail\'in Paris Yaz Olimpiyatlarına Katılımı Engellenmeli

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in, bu yıl Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarına katılımının engellenmesi gerektiğini söyledi. Demir, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, insanlık ve savaş suçlarına dikkat çekerek, bu suçların cezasız kalmaması ve dünya kamuoyunda mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Demir, İsrail'in Paris olimpiyatlarına katılmasının engellenmesi için Türkiye ve diğer adalet ve insanlık yanlısı ülkeleri, kuruluşları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesini harekete geçmeye çağırdı.

08.03.2024 12:01
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in, bu yıl Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarına katılımının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de soykırım, insanlık ve savaş suçları kapsamına giren cürümleri her gün işlemeye devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne işaret eden Demir, "İsrail, çocuk ve kadınlara yönelik öldürme, maddi ve manevi işkence yapma, yaralama, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını bombalama, temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi sistematik saldırıların tamamını dünyanın gözleri önünde pervasızca işlemeye devam ediyor. Bu suçlar cezasız kalmamalı ve dünya kamuoyunda mahkum edilmelidir." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'nın tüm uluslararası müsabakalardan men edildiğini, aynı uygulamanın İsrail için de yapılması gerektiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"25 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirilecek yaz olimpiyatlarına, soykırım suçlusu, siyonist terör şebekesi katılmamalıdır. Başta Türkiye olmak üzere adalet ve insanlıktan yana ülkeleri, söz sahibi kuruluşları, Uluslararası Olimpiyat Komitesini bu yönde karar almaya zorlayacak kampanyalar yapmaya, İsrail denen terör şebekesinin Paris olimpiyatlarına katılmasına engel olmaya davet ediyoruz."

Demir, bunun engellenememesi durumunda Filistin konusunda hassas ülkelerin olimpiyatlara katılmamasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'in Paris Yaz Olimpiyatlarına Katılımı Engellenmeli - Son Dakika

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