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HÜDA PAR ve Saadet Partisi Filistin için birlikte miting düzenleyecek - Son Dakika

HÜDA PAR ve Saadet Partisi Filistin için birlikte miting düzenleyecek

Son Güncelleme: 10.10.2023 17:06

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti ve Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere birlikte miting düzenleme kararı aldıklarını açıkladı. Yapıcıoğlu ve Karamollaoğlu, Filistin'deki zulme dikkat çekerek, birlikte hareket ederek Filistin'e destek olacaklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptıkları ortak açıklamayla Yenikapı'da birlikte miting düzenleyerek Filistin'e destek vereceklerini duyurdular.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, parti genel merkezinde ziyaret etti. Yapıcıoğlu ve Karamollaoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, bugün Mecliste, Saadet Partisi Grubu olarak, Filistin'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirtti.

HÜDA PAR ve Saadet Partisi Filistin'e destek için ortak miting düzenleyecek

"TOPLUMA MESAJ VERMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"

HÜDA PAR'ın da önerilerine destek vereceğini ifade ettiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bu konuyu topluma da mal edebilmek için bugüne kadar bir takım mitingler Türkiye'de tertip edildi. Hafta sonunda da nasip olursa İstanbul'da bir mitingimiz olacak. Aynı şekilde bugün HÜDA PAR da böyle bir talepte bulundu. Bu mitingleri birleştirerek topluma bir mesaj vermeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

HÜDA PAR ve Saadet Partisi Filistin'e destek için ortak miting düzenleyecek

"MİTİNGLERİ BİRLEŞTİRME KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Yapıcıoğlu da 7 Ekim'de başlayan yeni bir sürecin olduğunu, Filistin topraklarının işgal altında bulunduğunu vurguladı. Filistinlilerin zor durumda olduğunu, 1917'de İngiliz işgaline uğradığı günden bu yana o topraklarda yaşayanların türlü katliamlar yaşadığını ifade eden Yapıcıoğlu, "son dört gündür işgalcilerin saldırılarının arttığını" söyledi.

Hiçbir sınır gözetmeden, kadın, çocuk, yaşlı demeden, insanların üzerine bomba yağdırıldığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı dünyası da bütün olarak bunca zulmüne rağmen siyonist işgalcilere tam desteklerini açıkça dile getiriyorlar. Biz de Filistinli kardeşlerimiz için, o mazlumlar için neler yapabileceğimizi istişare ve müzakere etmek için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmek istedik. Saadet Partisi Grubu olarak genel görüşme talebi olacak. Hafta sonu bizim de bazı mitingler tertipleme düşüncemiz vardı. Kendileri de zaten müracaatlarını yapmışlar. Aynı gün, aynı şehirde iki farklı mitingdense bu mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldık. İnşallah pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertip edeceğiz. Bu sadece bir partinin ya da iki partinin meselesi değil. Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası, bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir davadır. Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir. Oradaki zulüm gören insanlar da hepimizin kardeşleridir."

Filistin'e daha fazla fayda sağlayabilmek ve moral verebilmek için birlikte miting tertip edeceklerini aktaran Yapıcıoğlu, bundan sonra da Filistin için yapılacaklara, ellerinden gelen desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR ve Saadet Partisi Filistin için birlikte miting düzenleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: HÜDA PAR ve Saadet Partisi Filistin için birlikte miting düzenleyecek - Son Dakika
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