Hulusi Akar, Anadolu Ajansı\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev" fotoğrafını seçen Akar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Komisyon Başkanı Akar, "Spor"da tercihini David Alvaro'nun "Gazze'ye destek", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İsyan" karesinden yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını oylayan Akar, şöyle konuştu:

"Burada her zaman olduğu gibi Anadolu Ajansımız gerçekten bir yılın bütün muhasebesini fotoğraflara sığdırmakta büyük bir başarı sağladı, sağlamaya devam ediyor. Bir anda, bir yılı tamamen gözden geçirme fırsatı buluyoruz değişik kategorilerde. Hepimizin yakından takip ettiği gibi 2023 yılı gerçekten çok yoğun bir yıl oldu. Her anlamda her kategoride çok ciddi gelişmeler, faaliyetler vardı. Bunlar arasında bizim sportif başarılarımız, terörle mücadelemiz, deprem başlı başına ülkemizin ilgilendiği olaylardı. Bunları da arkadaşlarımız çok güzel fotoğraflamış, sağ olsunlar."

"(Gazze) Gerçekten bir katliam"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gazze'de yaşananların bütün insanlığın içini kanattığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orada, büyük bir yara, katliam, büyük bir hayat memat meselesi var. Orada çok ciddi bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Buna, ister 'katliam' ister 'etnik temizlik' ister 'soykırım' deyin, orada gerçekten insanın ve insanlığın utandığı, hukukun bittiği, hatta insanlığın bittiği bir ortam orası. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli müdahalelerde ve beyanlarda bulundu, bulunmaya devam ediyor. Biz de bunu her şekliyle her fırsatta dile getirmeyi sürdürüyoruz. Bir an önce, derhal 'ateşkes' diyoruz. Akan kanın durması lazım, oradaki tüpteki, kuvözdeki bebeklerin katli gerçekten insanlığın bittiği bir nokta. Bunun görülmesi lazım."

Gazze'de yaşananların "savaş" olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Akar, "Savaş, iki ordu arasında olur. Burada, bir tarafta nükleer silah dahil her şeyi olan bir devletten, diğer tarafta ise sapan taşından başka bir şeyi olmayan insanlardan bahsediyoruz. Sivil, masum insanlar ayırt edilmeksizin yapılan bu olay, gerçekten bir katliamdır." dedi.

Akar, Türkiye'nin, uluslararası platformlarda bu konuya ilişkin süreçlere katkı sağladığını vurguladı. Anadolu Ajansının dezenformasyonla mücadeleye yönelik çalışmalarına da değinen Akar, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın yıl boyunca yaptığı dezenformasyonla mücadele, gerçekten bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli. Bu gelişmeler, bunları tarihe not düşmek anlamına gelecek çünkü iletişim imkanlarını kullanmak suretiyle olur olmaz, her türlü fake (sahte) haber yapılmakta, yalan yanlış iddialar ortaya atılmakta. Bunların temizlenmesi, doğrusunun bulunup sadece Türk değil dünya kamuoyuna duyurulması da Anadolu Ajansımız tarafından büyük bir başarıyla gerçekleştiriliyor."

Hulusi Akar, Anadolu Ajansı çalışanlarını kutladı ve başarılarının devamını diledi.