İBB adayı Murat Kurum "2029\'da metro hattı uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracağız"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı. Mevcut yönetimin İstanbul'da 5 yılda tek bir metro ihalesi bile yapmadığını söyleyen Kurum, "2029'a kadar metro hattı uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracağız. 2034'e geldiğimizde bin 4 kilometre metro hattını İstanbul'un her ilçesine ulaştıracağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda ulaşım projelerini açıkladı.

"İstanbul'umuz son 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır"

İstanbul'da en büyük sorunların başında trafik çilesinin geldiğini belirten Kurum, "Hedefimiz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzlarına ağır bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmek. İstanbulluların yaşlısı genci herkes bu çileden bıkmıştır. İnsanımız artık durakta kuyruk beklemekten dolayı adeta canından bezmiştir. 21 yüzyıl İstanbul'unda, metro duraklarında İstanbulluların beklediği, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, selde metro tünellerinin su bastığı, bir gün otobüs yanar, bir gün otobüs arızalanır. Gerçekten üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. Hal böyle iken İstanbul'u yönetenlere baktığınızda insanımızın çektiği bu eziyetlerden dolayı bir an bile rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Çözüm için en ufak bir irade ortaya koymadılar. İstanbul'umuz son 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul her açıdan geride kalmıştır. İBB insan odaklı belediyecilikte sınıfta kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"5 yılda bu şehrin geleceği için yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ulaşım konusunda 35 vaadinin bulunduğunu ancak bunlardan sadece 4'ünü gerçekleştirebildiğini vurgulayan Kurum, "Yüzde 89 oranında başarısız oldular. Bu başarısızlık artık İstanbulluların ömründen ömür alan ve İstanbul'a bedel ödeten hale geldi. Her birimiz trafikte bir yılda 288 saat kaybediyoruz. Her İstanbullunun ömründe tam 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor. Her bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 araç sayısına yaklaşıyoruz. 984 yeni araç her gün İstanbul'da trafiğe çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyon araç sayısı ile kapattık. Bu yıl sonu 5.4 milyon araç sayısına çıkacağını veriler gösteriyor. 2029'da 6,8 milyon araç olacak. Bu şehirde 2014'te her birimiz ortalama yolculuk süresi 49 dakikayla evlerimize ulaşıyorduk. 2019'a geldiğimizde araç ve nüfus sayısı artmasına rağmen biz o 49 dakikayı 45 dakikaya düşürdük. Nüfus arttı İstanbul büyüdü ama yatırım yaptık. Ulaşım süresini düşürdük. Ama mevcut İBB yönetimi ne yapıp etti 5 yılda bu süreyi tam 64 dakikaya çıkardı. Bunların 2019'da devraldığı o aziz İstanbul'umuzda ortalama trafik hızımın 60 km iken bugün 42 km'ye düştü. Yani hızımız da yavaşladı. Trafik yoğunluğu 2019 yılında yüzde 47 iken, 2024'te yüzde 64'lere ulaştı. Yoğun zamanlarda yüzde 90'lara ulaşıyor. '5 yılda 230 kilometre metro yapacağız' dediler, sözlerini tutmadılar. 2019 öncesinde bizim başlattığımız 10 metro hattının 3'ünün yapımını durdurdular. Bırakın verilen sözleri tutmayı, 'biz açtık' dedikleri 47.3 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresini yaptılar. İptal etmeleri yetmiyormuş gibi metro inşaatına hafriyat doldurdular. 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni tek bir metro ihalesi yapmadılar" şeklinde konuştu.

"2034 yılında toplu ulaşımda karayolu ve raylı sistemin payını eşitleyeceğiz"

İstanbul'da toplu ulaşımda karayolu, denizyolu ve raylı sistemin paylarını açıklayan Kurum, "Şu an karayolunun payı yüzde 72, raylı sistem yüzde 26, deniz yolu ise yüzde 2. Bizim 2029 planımız kara yolu payını yüzde 60'a düşürmek, raylı sistem payını ise yüzde 37'e çıkarmak. Deniz yolunu yüzde 3'e yükselteceğiz. 2034 yılında ise karayolu yüzde 48, raylı sistem yüzde 48, deniz yolunun ise yüzde 4 çıktığı dönemi birlikte inşallah yaşayacağız. Yerin üstünde kentsel dönüşüm yaparken, diğer taraftan yerin altında ulaşım projelerinde çalışacağız" dedi.

"Metro hattı uzunluğunu 5 yılda 650 kilometreye çıkaracağız"

İstanbul'da yapacakları metro hatlarını açıklayan Murat Kurum şunları söyledi:

"İstanbul'da şu an metro hatları uzunluğu 340,5 kilometre. 2029'a kadar metro hattı uzunluğunu 650 kilometreye çıkaracağız. 2034'e geldiğimizde bin 4 kilometre metro hattını İstanbul'un her ilçesine ulaştıracağız. İlk etapta metro hatlarımızı 465 kilometreye ulaştıracağız. 14.2 kilometrelik Yenikapı-İncirli- Sefaköy metro hattımız ilk yapacağımız işlerden biri. Oradaki trafik yoğunluğunu giderecek adımları atacağız. İkinci hattımız 18 kilometrelik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap metro hattımız. Bu da çok önemsediğimiz proje. Metrobüs çilesini çözecek en önemli projelerden bir tanesi. Beylikdüzü'nden Bakırköy'e yolculuk süresi 39 dakika olacak. Yine denizin altından İstanbul'un iki yakasını bir kez daha bağlıyoruz. Hem metrobüs yoğunluğunu düşürecek hem de iki yakayı birbirine kesintisiz biçimde bağlayacağımız 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe- Söğütlüçeşme metro hattı. 17.4 kilometrelik Vezneciler- Sultangazi metro hattımızı yapacağız. Bu hat tam 4 ilçemizi birbirine bağlıyor. Mevcut yönetimin üstüne hafriyat dökerek iptal ettiği, bizim yeniden hayat vereceğimiz 6.9 kilometrelik Sancaktepe Şehir Hastanesi-Sarıgazi-Taşdelen- Yenidoğan metro hattımız. Bu hattımız yeniden doğacak. Onlar hafriyat döksünler, biz milletimizle el ele vereceğiz beklediği işleri yapmaya devam edeceğiz. Bir diğer hattımız 5.4 kilometre Sultanbeyli- Kurtköy metro hattımız. Diğer önemli hatlarımızdan biri 6 kilometrelik Sabiha Gökçen, Kurtköy metro hattımız. 21.3 kilometrelik Üsküdar- Kadıköy- Maltepe-Kartal tramvay hattımız. Sahil trafiğine alternatif olacak. Minibüs caddemize inşallah nefes aldıracak proje olacak. 3.1 kilometrelik Eyüpsultan- Bayrampaşa tramvay hattımız.

62,4 kilometrelik iki havalimanını birbirine bağlayan Samandıra- İstanbul Havalimanı raylı sistem hattımızı yapacağız. Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek hem yolcu hem yük taşıyacak. Kuracağımız 6 lojistik merkezini birbirine ağlayarak Marmaray yükünü de hafifletmiş olacak. 2 kilometrelik Eyüpsultan-Pierreloti-Minatürk teleferik hattımız. Haliç'in iki yakasını birbirine bağlayacağız. Toplamda 185 km yeni hattı 2029 yılına kadar İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İstanbul'u 5 yıl içinde 650 km raylı sisteme kavuşturacağız. Evinden çıkan bir vatandaşımız en fazla 10 dakika yürüyerek raylı sisteme ulaşacak"

Metro A.Ş., Aselsan, Tübitak işbirliği ile metroların sinyalizasyon sistemlerinden, ulaşım yazılımlarına kadar birçok alanda hizmet verecek yen bir tesis kuracaklarını vurgulayan Murat Kurum, İstanbul'un ulaşım teknolojilerinde de dünyanın lider şehirlerinden biri olacağını belirtti.

"Metrobüs hattını Silivri'ye kadar uzatıyoruz"

İstanbulluların metrobüs duraklarında adeta can çekiştiğini söyleyen Kurum, "Metrobüs hattımızı ulaşım talepleri doğrultusunda Silivri'ye kadar uzatıyoruz. Biz inşallah E5 Karayolunun Büyükçekmece- Kınalı kesiminde ana yolları ve yan yolları düzenleyerek bu projemizi otonom ve yeni sürücüsüz metrobüs hattımızı Tüyap - Silivri arasında hizmete sokacağız. Her yıl filolarımıza 100 yeni elektrikli metrobüs ve 200 yeni elektrikli otobüs ekleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Deniz ulaşımını kullanan yolcu sayısını 2 kat arttıracağız"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını yüzde 2'den yüzde 10'a çıkarmayı taahhüt etiğini hatırlatan Murat Kurum, "Ama maalesef burada da sonuç hüsran. Biz kararlıyız bugün 500 bin olan deniz yolcu sayımızı 2034 yılına kadar 1 milyona ulaştıracağız. İstinye- Yenikapı, Çubuklu -Yenikapı arabalı vapur seferlerini hızla hayata geçireceğiz. Beylikdüzü'nden Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş ve Beşiktaş'a özellikle iş saatlerinde seferler koyacağız. Göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmalı yolculukların tamamını ücretsiz hale getiriyoruz. Vatandaşımızı biz deniz ulaşımına teşvik etmez istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un taksi sorununa da değinen Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Taksi ulaşımı bugün çile haline gelmiş. İstanbul'da 19 bin 845 taksimiz var. 1.5 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Mevcut talebe maalesef yetişemiyor. Ortalama talep karşılaması yüzde 45'te kalıyor. Yoğun saatlerde yüzde 18'lere düşüyor. İstanbullular taksi konusuna dair dertliler. İhaleler yaparak taksi eksikliğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz. Yeni dijital uygulamalarla taksiler tek merkezden yönetilecek. İstanbul taksisi bir marka olacak. Taksici esnafımızla da görüştük. Eğitim denetim, ödül, ceza, geri bildirim uygulamalarını işler hale getireceğiz. Taksicilerimizin güvenlini emniyet altında alacak uygulamalarımızı hayata geçireceğiz"

"Gençlerin ücret tarifesine yüzde 40 indirim"

Konuşmasında gençlere müjde veren Kurum, "0-6 yaş çocuklarım babalarına da ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İlköğretimde okuyan yavrularımıza ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Gençlerimizin hali hazırda indirimli olan İstanbul kartlarındaki yolculuk ücret tarifesine yüzde 40 indirim yapacağız" dedi. - İSTANBUL