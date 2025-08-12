İBB'ye Yolsuzluk Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İBB'ye Yolsuzluk Operasyonu: 13 Gözaltı

12.08.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Basın Yayın Daire Başkanı'nın karıştığı yolsuzluk iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İBB'YE YÖNELİK YENİ OPERASYON: 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayşe GÜREL/ - İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in ihaleler üzerinden menfaat sağladığı iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan1 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne menfaat sağlayarak kamu zararına neden olduğu iddiasıyla jandarmadan operasyon yapıldı. Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlanması süreçlerinde yer aldığı belirlenen aralarında İBB personelleri, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının olduğu 14 şüpheli hakkınd ; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma ekipleri Taner Çetin'in eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

==========

2- KAĞITHANE'DE ACİL TIP UZMANI DOKTORUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Doğan Can CESUR/ - KAĞITHANE'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen Bağdigen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Yerel Haberler, Operasyon, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'ye Yolsuzluk Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
16:27
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:02:20. #7.11#
SON DAKİKA: İBB'ye Yolsuzluk Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.