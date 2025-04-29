İBB Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Tartışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İBB Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Tartışmalar

AK Parti'li Zengin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yolsuzluk iddianamesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

29.04.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin, "Biz bu dosyayı bilmiyoruz. Siz de bence bilmiyorsunuz. İddianameyi görmedik. Bu iddianame bir an evvel yazılmalı çünkü iddianame yazıldığında bizim her birimizin bunu görme imkanı olacak." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul'da yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin ardından GSM hatlarında yaşanan kesintileri eleştirdi.

GSM firmalarına tepki gösteren Özdağ, söz konusu firmaların kişiye özel fiyatlarla hizmet verdiğini, şeffaflığın bulunmadığını, vatandaşa aynı hizmet için farklı fiyatlar uygulandığını anlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanı hatırlatarak, Ankara ve İzmir'de de benzer yerlerde yakıt istasyonların bulunduğu fotoğrafları gösterdi.

Bunlar için önlem alınmasını isteyen Çömez, "Buradan ilgililere açık çağrı yapıyorum, hesap vermeli birileri. Hesap vermeli ki bir daha bunlar olmasın. O küçücük yavruların gencecik yaşta, küçücük yaşta hayata veda etmelerinin sorumluluğu olmalı. Birileri bunun sorumluluğunu almalı." ifadelerini kullandı.

İktidarın nüfus politikalarına ve çocukların maruz kaldıkları şiddet ve tecavüz olaylarına da tepki gösteren Çömez, "Biz burada her gün kavga etmekten, her gün günübirlik tartışmalarla ömür tüketirken sokaklarda çocuklar açlıktan ölüyor, sokaklarda yavrulara tecavüz ediliyor, suça sürükleniyor." diye konuştu.

"Unutulan İstanbul'un yerini güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin herkesi endişelendirdiğini söyledi.

Bu büyüklükteki deprem ve artçıların, deprem gerçeğini unutmadan İstanbul'un güvenliği için "laf değil icraat zamanının gelip çattığını" bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kılıç, İstanbul'da acil deprem planı gereğince bir deprem anında Bakanlıklar arası görev dağılımı yapılması ve AFAD tarafından İstanbul'a destek illerinin belirlenmesini "olumlu gelişmeler" olarak yorumladı.

"Bu tedbirlerin yanında, bu büyük şehrin yeniden güvenli, dirençli ve yaşanabilir hale gelmesi için kentsel dönüşüm hızla sağlanmalı, toplumsal bilinç artırılmalıdır." diyen Kılıç, "Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'un yerini gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Çin emperyalizmine karşı milletinin izzetini ve vatan toprağını canı pahasına savunan Osman Batur'u rahmetle andı, Türk ordusunun İngilizleri yenilgiye uğrattığı büyük Kut'ül Amare Zaferinin yıl dönümünü kutladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 1 Mayıs'ta Taksim'de toplu eyleme izin verilmemesine tepki gösterdi.

Taksim'in bütün muhaliflere, işçi sınıfına, kadınlara kapatan bir anlayışın gün geçtikçe yerleşik hale getirilmeye çalışıldığını savunan Koçyiğit, Taksim'in sadece bir meydan değil, aynı zamanda işçi sınıfının belleği, 1 Mayıs'ın da o belleğin "direniş günü" olduğunu söyledi.

Koçyiğit, bu ülkeyi ve dünyayı ayakta tutanın işçi sınıfının mücadelesi olduğunu, 1 Mayıs'ta işçilerin taleplerine kulak kabartan bir yaklaşım beklediklerini sözlerine ekledi.

"Böyle bir şey mümkün değil"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında tutuklananlara yönelik yürütülen soruşturmalardaki uygulamaları eleştirdi.

Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını savunan Başarır, "Geldiğimiz noktada adaleti, hukuku konuşmak zorundayız. Bu ülkede adaletsizlik, hukuksuzluk ekonomiye de emekliye de işçiye de her şeye zarar veriyor. Günden güne fakirleşiyoruz, günden güne yalnızlaşıyoruz, günden güne Türkiye çok kötü gözüküyor. Yapmasınlar, şu hukuksuzluğa son versinler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) kuruluşunun 61'inci kuruluş yılı dolayısıyla TBMM'de görev yapan basın mensuplarını tebrik etti.

İBB'ye yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Zengin, şöyle konuştu:

"Biz bu dosyayı bilmiyoruz. Siz de bence bilmiyorsunuz. İddianameyi görmedik. Bu iddianame bir an evvel yazılmalı çünkü iddianame yazıldığında bizim her birimizin bunu görme imkanı olacak. Yani iddianame kamuoyuna bir an evvel açıklanmalı ve böyle olduğu takdirde de bu tartışmaları ve hacmini aşan... Yani çok korkunç şeyler söylüyorsunuz, 'darbe' diyorsunuz, 'cunta' diyorsunuz, bunları biz size iade ediyoruz. Ne demek darbe, ne demek cunta? Böyle bir şey mümkün değil."

Cumhurbaşkanı adaylığının "hukuki bir unvan" olduğuna dikkati çeken Zengin, "Muhtemel, olmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz Cumhurbaşkanı adayımız." ifadelerinin kullanılabileceğini anlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Özlem Zengin, İstanbul, AK Parti, Politika, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Tartışmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:11:18. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Tartışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.