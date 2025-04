İBB Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin, "Biz bu dosyayı bilmiyoruz. Siz de bence bilmiyorsunuz. İddianameyi görmedik. Bu iddianame bir an evvel yazılmalı çünkü iddianame yazıldığında bizim her birimizin bunu görme imkanı olacak." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul'da yaşanan 6,2 şiddetindeki depremin ardından GSM hatlarında yaşanan kesintileri eleştirdi.

GSM firmalarına tepki gösteren Özdağ, söz konusu firmaların kişiye özel fiyatlarla hizmet verdiğini, şeffaflığın bulunmadığını, vatandaşa aynı hizmet için farklı fiyatlar uygulandığını anlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanı hatırlatarak, Ankara ve İzmir'de de benzer yerlerde yakıt istasyonların bulunduğu fotoğrafları gösterdi.

Bunlar için önlem alınmasını isteyen Çömez, "Buradan ilgililere açık çağrı yapıyorum, hesap vermeli birileri. Hesap vermeli ki bir daha bunlar olmasın. O küçücük yavruların gencecik yaşta, küçücük yaşta hayata veda etmelerinin sorumluluğu olmalı. Birileri bunun sorumluluğunu almalı." ifadelerini kullandı.

İktidarın nüfus politikalarına ve çocukların maruz kaldıkları şiddet ve tecavüz olaylarına da tepki gösteren Çömez, "Biz burada her gün kavga etmekten, her gün günübirlik tartışmalarla ömür tüketirken sokaklarda çocuklar açlıktan ölüyor, sokaklarda yavrulara tecavüz ediliyor, suça sürükleniyor." diye konuştu.

"Unutulan İstanbul'un yerini güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin herkesi endişelendirdiğini söyledi.

Bu büyüklükteki deprem ve artçıların, deprem gerçeğini unutmadan İstanbul'un güvenliği için "laf değil icraat zamanının gelip çattığını" bir kez daha gösterdiğini dile getiren Kılıç, İstanbul'da acil deprem planı gereğince bir deprem anında Bakanlıklar arası görev dağılımı yapılması ve AFAD tarafından İstanbul'a destek illerinin belirlenmesini "olumlu gelişmeler" olarak yorumladı.

"Bu tedbirlerin yanında, bu büyük şehrin yeniden güvenli, dirençli ve yaşanabilir hale gelmesi için kentsel dönüşüm hızla sağlanmalı, toplumsal bilinç artırılmalıdır." diyen Kılıç, "Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'un yerini gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Çin emperyalizmine karşı milletinin izzetini ve vatan toprağını canı pahasına savunan Osman Batur'u rahmetle andı, Türk ordusunun İngilizleri yenilgiye uğrattığı büyük Kut'ül Amare Zaferinin yıl dönümünü kutladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 1 Mayıs'ta Taksim'de toplu eyleme izin verilmemesine tepki gösterdi.

Taksim'in bütün muhaliflere, işçi sınıfına, kadınlara kapatan bir anlayışın gün geçtikçe yerleşik hale getirilmeye çalışıldığını savunan Koçyiğit, Taksim'in sadece bir meydan değil, aynı zamanda işçi sınıfının belleği, 1 Mayıs'ın da o belleğin "direniş günü" olduğunu söyledi.

Koçyiğit, bu ülkeyi ve dünyayı ayakta tutanın işçi sınıfının mücadelesi olduğunu, 1 Mayıs'ta işçilerin taleplerine kulak kabartan bir yaklaşım beklediklerini sözlerine ekledi.

"Böyle bir şey mümkün değil"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında tutuklananlara yönelik yürütülen soruşturmalardaki uygulamaları eleştirdi.

Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını savunan Başarır, "Geldiğimiz noktada adaleti, hukuku konuşmak zorundayız. Bu ülkede adaletsizlik, hukuksuzluk ekonomiye de emekliye de işçiye de her şeye zarar veriyor. Günden güne fakirleşiyoruz, günden güne yalnızlaşıyoruz, günden güne Türkiye çok kötü gözüküyor. Yapmasınlar, şu hukuksuzluğa son versinler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) kuruluşunun 61'inci kuruluş yılı dolayısıyla TBMM'de görev yapan basın mensuplarını tebrik etti.

İBB'ye yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin eleştirilere yanıt veren Zengin, şöyle konuştu:

"Biz bu dosyayı bilmiyoruz. Siz de bence bilmiyorsunuz. İddianameyi görmedik. Bu iddianame bir an evvel yazılmalı çünkü iddianame yazıldığında bizim her birimizin bunu görme imkanı olacak. Yani iddianame kamuoyuna bir an evvel açıklanmalı ve böyle olduğu takdirde de bu tartışmaları ve hacmini aşan... Yani çok korkunç şeyler söylüyorsunuz, 'darbe' diyorsunuz, 'cunta' diyorsunuz, bunları biz size iade ediyoruz. Ne demek darbe, ne demek cunta? Böyle bir şey mümkün değil."

Cumhurbaşkanı adaylığının "hukuki bir unvan" olduğuna dikkati çeken Zengin, "Muhtemel, olmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz Cumhurbaşkanı adayımız." ifadelerinin kullanılabileceğini anlattı.