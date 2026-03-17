İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz

17.03.2026 21:30
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla; gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. İlk olarak Samsun Valiliğini ziyaret eden Bakan Çiftçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Orhan Tavlı ile görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Bakan Çiftçi, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat iftarına katıldı.

Ziyaretlere AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçekapı, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İftar sonrası konuşan Bakan Çiftçi, "Samsun Türk milletinin hafızasında ve milli mücadelesinde çok özel ve önemli bir yere sahip şehrimizdir. İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı, bu şehir sıradan bir şehir değildir. Bir millete esaret prangalarının vurulmak istendiği, vatanına göz dikildiği yerde Anadolu'yu ayağa kaldıran ses ve kararlı duruş bu şehirden, Samsunlu kardeşlerimin yüreğinden yükselmiştir. İşte tam da o günlerden bugüne Samsun bize şunu öğretmiştir. Bu millet esareti kabul etmez, bu millet diz çökmez, bu millet tarihin omuzlarına yüklediği iddiasından vazgeçmez. Anadolu'yu bize vatan kılan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, o kutlu müjdeye mazhar olmak için gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in, Kudüs'ü doruklarda bekleyen son Hakan Abdulhamid'i saninin, İstiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve nice kahramanın inancıyla, ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. Yeter söz de karar da milletindir diyerek, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Fakat bu mücadele veriliyorsa bu sizlerin sayesindedir. Milletimizin küllerinden doğan bu harekete, bu davaya sizler omuz verdiniz. AK Parti sizin bağrınızdan çıkan, bu millet için siyaset üreten, halka hizmeti hakka hizmet gören bir anlayışın tezahürüdür. AK Parti davasına gönül veren, kurulduğu günden bugüne fedakarca çalışan kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ SUÇA SÜRÜKLEYEN HER TÜRLÜ YAPI İLE MÜCADELE EDİYORUZ'

İçişleri Bakanlığı olarak en büyük sorumluluklarının ülkenin huzurunu ve güvenliğini güçlü bir şekilde sağlamak olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, "Çünkü biz biliyoruz ki; huzur yoksa kalkınma olmaz, güvenlik yoksa istikrar olmaz. Bu anlayışla, Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz. Sadece suçla mücadele eden değil; suçu oluşmadan engelleyen, toplumu koruyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Bugün Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla; gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz. Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz; milletimizin huzuru için fedakarca görev yapıyor. Bu vesileyle görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize buradan şükranlarımı gönderiyorum" dedi.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR'

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Türkiye güçlü bir devlettir. Ama Türkiye'nin en büyük gücü milletidir. Çünkü bu millet mazluma yunus, zalime yavuzdur. Arakan'dan Bosna'ya, Gazze'den Kosova'ya, Halep'ten Buhara'ya varıncaya kadar bu millete dua edilir. Bütün dünya bilir ki bu millet; adaletin, vicdanın, merhametin son kalesidir. Anadolu Darulinsandır, Darusselamdır, Darulislamdır. Bizim kaybedecek zamanımız yok, her geçen gün feryatları arşı titreten mazlumlar bizi bekliyor. Ayaklar altına alınan insanlık onurunu, ahlakı, fıtratı ihya ve inşa etmek yine bizim vazifemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam ederken; daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Birliğimizi koruduğumuz, kardeşliğimizi yaşattığımız sürece, Allah'ın izniyle bu milletin aşamayacağı hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
