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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık" - Son Dakika

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık"

29.09.2021 14:41

Edinilen son dakika gelişmesine göre - İçişleri Bakanı Soylu: "Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık" Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgedeki vatandaşların hasar tespitlerinin tamamlanıp büyük oranda karşılandığını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 1500...

- İçişleri Bakanı Soylu: " Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık"

ANKARA - Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgedeki vatandaşların hasar tespitlerinin tamamlanıp büyük oranda karşılandığını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarını yüzde yüzünü tamamladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nda gerçekleşen "Mobil Mutfak Tırı ve Akreditasyon Sertifikaları" törenine katıldı. Gerçekleştirilen törende AFAD'a TBB tarafından 5 mobil mutfak tırı teslim edildi. 5 belediyeye dağıtılan mobil mutfak tırları hem belediyelere hizmet sunacak hem de bir afet durumunda afet bölgelerine hizmet verecek. Turkuvaz Arama Kurtarma Timi, Beşir Arama Kurtarma Timi, Dorlion Arama Kurtarma Timi, Pendik Arama Kurtarma Timi, Zeytinburnu Arama Kurtarma Timi ve Silivri Arama Kurtarma Timinden personele akreditasyon sertifikaları İçişleri Bakanı Soylu tarafından taktim edildi. Programa AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin katıldı.

"Arama kurtarmalarda nasıl bir koordinasyon sağlamamız gerektiği doğrultusunda akreditasyonu sağlıyoruz"

Her afette arama kurtarma ekipleriyle bir arada olduklarını belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Gerek Elazığ'da olsun gerek Giresun'da olsun, İzmir'de, Antalya, Muğla'daki Sivil toplum kuruluşlarını hem afet bölgelerinde hem de sahada bu gibi etkinliklerde görebilmek bize moral vermektedir. Yıl 1957 Dünya şehirlerinde yaşayan insan sayısı 750 milyon, yıl 2018 dünyanın şehirlerinde yaşayan insan sayısı 4,2 milyar oldu. Bu yıl dünya şehirlerinde yüzde 55 insan yaşarken 2050 yılında yüzde 68 insan yaşayacak. Gerek kamu kurum ve kuruluşlar olsun gerekse sivil toplum örgütleriyle el birliği ile olsun ülkelerin kendi kapasitelerini iyi koordine etmelerini zaman kaynak ve insanları iyi yönetmelerine bu büyük değişim önemli sorumluluklar yüklemektedir. Sorunların boyutunun değiştiğini talep ve ihtiyaç boyutunun, karşı karşıya kaldığımız risk boyutunun değiştiğini hepimiz elimizdeki en önemli sabit olarak kabul etmeliyiz. Bugün burada hem akreditasyonlar verilecek hem de mobil mutfak tırları belediyelerde normal zamanlarda ihtiyacı karşılamak için ve aynı zaman da herhangi bir afet durumunda hep birlikte ortak hareket kabiliyeti çerçevesinde bu iki adım atılıyor. Biz bunları Elazığ'da tecrübe ettik. İhtiyaç analizlerimizi değerlendirdik. Arama kurtarmalarda nasıl bir koordinasyon sağlamamız gerektiği doğrultusunda akreditasyonu sağlıyoruz. Hangi afeti yaşarsak yaşayalım afet anında da afet sonrasında da faaliyetleri bir özetini çıkartıyoruz. Nelere ihtiyacımız olduğunu değerlendiriyoruz. İtfaiyelerinin ortak standardizasyonlarına kadar, özellikle teknik tesislerin kurulmasına kadar, orman yollarının evler ve ormanlar arasındaki güvenlik şeridine kadar, derelerin ıslahının nasıl yapılmasına kadar 22 +17 maddelik herkesin kendi sorumluluğunu aldığı bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu yılı afet yılı ilan ettik"

Türkiye Belediyeler Birliğine bağlı 753 bin kişinin afet eğitimi aldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Elazığ'dan aldığımız tecrübeler vardı. Bu yılı afet yılı ilan ettik. TBB gibi onlarca kurul, TOBB'a kadar çok sayıda kurumla protokol imzaladık. Sadece TBB'de afet eğitimi alan kişi 753 bin kişidir. Toplamda 29 milyon 657 kişiye yıl başından bugüne kadar yüz yüze eğitim verdik, 13 milyon tam zamanlı eğitim videomuz izlendi. Karşı karşıya kaldığımız afetleri, bize öğrettiklerini afet alanında bırakmıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hasarını yüzde yüzünü tamamladık"

Kastamonu'daki felaketin yaralarının sarılmaya başlandığını aktaran Süleyman Soylu, "Kastamonu'daki felakette 2000'e yakın aracın maliyetlerinin yüzde 70'ini tamamladık. Yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarını yüzde yüzünü tamamladık. Kiminin 1 milyon, kiminin 50 bin TL hasarlarını tamamladık. Ev hasarlarının tamamladık ve bitirdik. Çevre Şehircilik bakanlığı ile hasar tespiti yapıldı. Dünya da bunun hiçbir yerde örneği söz konusu değildir"

"Telekom operatörleriyle beraber protokol hazırladık"

Doğal afetlerde iletişimin sağlanması adına yeni bir mobil uygulama yaptıklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mobil bir program yaptık. Kades'te, Haydi programındaki başarıyı, AFAD'la da başaracağız. Telekom operatörleriyle beraber protokol hazırladık. Deprem olur olmaz bize ne yapacağımızı program bize hatırlatacak. Bizi alıp toplanma alanına götürecek. Bir göçüğün altında kalındığında 10 kişiye kadar aranabilmesini temin edecek. Konumun en son nerede olduğunu teknik cihazlarla bulabilme kabiliyetini sahip kılacak. Dönem dönem merkezi olarak yaptığımız bildirimleri o uygulamayla daha rahat bir şekilde anlatabilme fırsatına sahip olacağız" diye konuştu.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık

Süleyman Soylu, Kastamonu, Türkiye, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: 'Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Kastamonu'da yaklaşık 1500 dükkan sahibinin hasarının yüzde yüzünü tamamladık" - Son Dakika
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