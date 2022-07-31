Bakan Soylu: "DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır"

31.07.2022 15:10
Bakan Soylu: "DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, FETÖ ve PKK'nın kaynağı da, mahreci de bu topraklar değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, FETÖ ve PKK'nın kaynağı da, mahreci de bu topraklar değildir. ABD pişirmektedir, Avrupa üzerinden Türkiye'ye göndermektedir. DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt'ta doğu ve güneydoğu illerinin dernek başkanları ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Yaklaşık 3 yıl önce Orman Bakanlığımızın orman fidan töreni vardı. Bana da Şırnak'ta ağaç dikmek nasip oldu. Oradaki arkadaşlarla hasbihal ederken Allah nasip ederse Cudi Dağı'nda bir etkinlik yapalım dedik. Tüm medeniyetler, 5 bin yıllık tarih orada. Tüm medeniyetlerin ortaya koyduğu zenginlik orada. Cudi Dağı'nın her noktasını güvenlik yollarıyla, kulelerle, gidilmeyecek ve girilmeyecek tek bir yeri kalmayacak şekle getirmek nasip oldu. Bir taraftan dağın en tepesine beton yolu ulaştırdık. Şimdi diğer yolu bu yılın sonu itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Cudi Dağı'na önümüzdeki yıl Allah nasip ederse iki taraftan gelinmiş olacak" dedi.

Doğu ve güneydoğunun her tarafında sanayisi, turizmi, ticaretine kadar büyük bir canlılık olduğunu ve bu noktada terör örgütlerinin engellenmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Soylu, "Bir tanesi FETÖ'dür. Müslümanlığı istismar etmek ve başkalaştırmak için hedef koymuştur. İkincisi PKK'dır. PKK, sadece terör değildir. Aynı zamanda inancımıza ve kültürümüze yönelik işlenmiş bir terördür. Bizi kendi değerlerimizden, inancımızdan, birikimimizden ayırmak için ortaya konulmuştur. Üçüncüsü de DEAŞ'tır. Üçünün de kaynağı, mahreci de bu topraklar değildir. ABD pişirmektedir, Avrupa üzerinden Türkiye'ye göndermektedir. DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır. Tüm medeniyet birikimimize saldırıyı gerçekleştirmek için üçünü de aynı şekilde birliğimizin üzerine salmaya çalıştılar. Altımızda Suriye ve Irak var. Irak parlamentosunda yaşananları görüyoruz. Nasıl ABD parlamentosu işgal edilmişse, aynı şekilde Irak'ta da iç istikrarın olmaması için Batı tarafından ciddi bir uğraş var. Oysa Bağdat biziz, biz Bağdat'ız. Şam biziz, biz Şam'ız. Biz sadece 780 bin metrekare içerisindeki bir ülke olarak tarif edilemeyiz. Büyük bir coğrafya olarak tarif ediliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

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SOYLU: AMERİKA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ PİŞİRİYOR SOYLU: AMERİKA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ PİŞİRİYOR MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.' MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.'
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'DEAŞ da, FETÖ de, PKK da aynıdır' - Son Dakika

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