İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Bakanlık, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.

22.11.2024 20:01  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDILAR

Açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

YERLERİNE GELEN İSİMLER BELLİ OLDU

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Ovacık Belediyesine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in atandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı, Mustafa Sarıgül, Cevdet Konak, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Kayyum, Ovacık, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mehmet Akın:
    Hergün söylüyorum. Akp ve mhp beka sorunudur. 57 129 Yanıtla
  • Dal Hakan Öçal:
    Demoktasi ayaklar altında. . 55 98 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    teröriste ilişkisi olanlara kayyum atayın insanlar teröriste prim vermiyor artık 63 32 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    Adamlar bölgelerinde devleti silmişler vatana bayrağa sövüyorlar asker dışarı bile çıkamıyor orda askerlik yaptım bilmeyenler zırvalamasın 62 27 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Halkın iradesine karşı gelenler aynı kaderi yaşamaya mahkümdur 25 57 Yanıtla
  • Levent acar:
    Allah’ın izniyle sıra Van Büyükşehir belediyesi Abdullah zeydan diyorki şehit ailelerinin çocuklarını işe alacağım devletim uyan uyan 60 18 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Ya DEVLET BAŞA Ya Kuzgun Leşe Devletimiz VAR olsun 57 18 Yanıtla
  • Mehmet null:
    ülkemde terörist ve sempatisi istemiyoruz 48 14 Yanıtla
  • k K:
    bunlar 7 milyon HDP parti secmeninide bir zamanlar terörist olarak suclamislardi. 17 31 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    ÖZGÜR,ük ile EKO Yarın Ovacığa Damlar 13 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:10 Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti’den geldi Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 21:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.