İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan\'ın yanıtı olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı. Törende Erdoğan'ın konuşma yaptığı esnada ilginç anlar yaşandı.

"YÜKSEKOVA İL OLMAK İSTİYOR"

Hakkari'den gelen bir kişi oturduğu yerden kalkarak bir anda Erdoğan'a seslenmeye başladı. "Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor." diyen şahsa Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞU ANDA YÜKSEKOVALARIN SAYISI ÇOK FAZLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi 'Biz de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip." yanıtını verdi. Erdoğan'ın yanıtı salondakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 23. yılına giren bu yolculuk süresince daima sizlerle dayanışma içinde olduk. Koordinasyon içinde hareket ettik. ihracat başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomisinin her alanında yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attık. Yılda sadece 32 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi 264 milyar dolar ihracat yapan ülke sınıfına biz çıkardık. İş dünyamızı, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı dünya pazarlarına sizlerle birlikte açtık. Yine bu dönemde ülkemizi, demokrasimizi ve ekonomimizi de nice saldırın sıkıntının üstesinden beraberce geldik. Yani 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık.

"TOGG LİDER KONUMDA"

Nasıl biz sizlerin yanında olduysak, TOBB ailesi olarak siz de ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde bizi asla yalnız bırakmadınız. Yaptığım çağrıya karşılık verdiniz ve Türkiye'nin otomobili TOGG'un hayata geçmesini sağladınız. 'Türkiye otomobil yapamaz' diyenlere 'Arabayı burada üretmiyorlar, yurtdışından getiriyorlar' diyenlere hani bunun fabrikası diyen kifayetsizlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile birlikte verdik. Şu an yüzde 30 pazar payı ile yurt içinde lider konumunda. Sedan modelini de çıkardı. İnşallah seneye yurtdışına ihracı da başlayacak. Artık dünyanın farklı ülkelerindeki yollarda, köklü otomobil markalarıyla yan yana milli markamızı da göreceğiz.

"İHA, SİHA TEKNOLOJİSİNDE PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ"

Savunma sanayinde özellikle insansız hava araçlarında biliyorsunuz küresel ölçekte ilk üçteyiz. Dün İspanya'da projemiz için önemli bir mutabakat imzalandı. İhracat başarısını TOGG'da da elde etmemiz pekala mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim, özgüven sahibi olalım. Allah'ın izniyle gerisi zamanla birlikte gelecektir. Dünyanın en büyük şantiyesine çevirdiğimiz deprem bölgesinde inşaat çalışmaları yedi gün 24 saat esasına göre yürüyor. Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Savunma sanayii ürünü almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken artık kapısı çalınan bir ülke olduk.

"TERÖRÜN MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR"

Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında sizlerin yapıcı yol gösterici politikalar üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bilhassa terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız belasız ulaşmasında, sizlerin desteği ve katkısı kritik öneme sahip. Türkiye 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında terörle mücadelede 10 binden fazla güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdik. Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Terör baronları diyoruz ya işte terörün varlığından terör eylemlerinden örgüt kadar başkaları da şahsi rant elde ettiler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar terör bataklığında kendi kirli fikirlerini, kirli emellerine yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için bilhassa merhum Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düştü. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren hep ülkemizin demokrasi açığını özellikle kapatmak hem de terör belasından ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmak için hakikaten çok büyük emek verdik.

"DEVLET DİZ ÇÖKMEZ"

Maalesef bugün de aynı şebekenin hezeyanlarıyla karşılaşıyoruz. Bölücü örgüt çıkıyor, kendini fes ettiğini ve silah bırakacağını açıklıyor. Neredeyse yarım asırdır kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Doğu ve güneydoğu bölgemizde vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan inşallah artık kurtuluyoruz diyerek sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor. Ama bakıyorsunuz birileri adeta karalar bağlamış durumda. Ellerindeki o kanlı sektörü, o istismar tezgahını kaybetmekten korkanlar, neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar. İşte böyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir kudretli bir devlettir devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Türkiye, geldiğimiz noktada bu meseleyi artık bir hal yoluna koymuştur.

Devletimizin toprak bütünlüğü milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değil. Ne yapılıyorsa tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır. Yapıcı eleştirilere tenkitlere tekliflere sonuna kadar açığız. Bundan da büyük memnuniyet duyarız ama terörsüz Türkiye çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız. Kimsenin kaygısı endişesi korkusu olmasın biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Devletimizin tüm kurumları kadroları ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Terörsüz Türkiye en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır. Türkiye artık yeni ligde top koşturmaya başlayacak, onun için de terörsüz Türkiye yürüyüşümüzde en çok da sizlere görev düşüyor."