İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki Şehit Diplomatlar Sergisi'ne mesaj - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "ASALA, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör grupları her ne olursa olsun Türk milletine ve devletine karşı uzun yıllardır sürdürdükleri saldırılarda başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır" dedi.

İletişim Başkanlığınca daha önce İstanbul, Los Angeles, Washington ve New York'ta düzenlenen 'Şehitler Diplomatlar Sergisi'nin 5'incisi Viyana'da açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Viyana'daki serginin açılış programına videomesaj ile katıldı. Altun, Ermeni terör örgütlerinin saldırı ve suikastlarında hayatını kaybeden şehit diplomatların anıldığı bu anlamlı sergi ile ASALA ve onunla bağlantısı bulunan terör örgütlerinin 1915 olaylarını bahane ederek adeta meşrulaştırmaya çalıştıkları saldırıları uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı, bu saldırıların gerçek amacını ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek, aynı amaçla 'Etnik Terör Kurbanı Şehit Diplomatlar' panelini de bugün yine Viyana'da gerçekleştirdilerini söyledi.