İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki Şehit Diplomatlar Sergisi'ne mesaj - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "ASALA, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör grupları her ne olursa olsun Türk milletine ve devletine karşı uzun yıllardır sürdürdükleri saldırılarda başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır" dedi.

İletişim Başkanlığınca daha önce İstanbul, Los Angeles, Washington ve New York'ta düzenlenen 'Şehitler Diplomatlar Sergisi'nin 5'incisi Viyana'da açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Viyana'daki serginin açılış programına videomesaj ile katıldı. Altun, Ermeni terör örgütlerinin saldırı ve suikastlarında hayatını kaybeden şehit diplomatların anıldığı bu anlamlı sergi ile ASALA ve onunla bağlantısı bulunan terör örgütlerinin 1915 olaylarını bahane ederek adeta meşrulaştırmaya çalıştıkları saldırıları uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı, bu saldırıların gerçek amacını ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek, aynı amaçla 'Etnik Terör Kurbanı Şehit Diplomatlar' panelini de bugün yine Viyana'da gerçekleştirdilerini söyledi.

ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerince, 1973 yılında başlayan ve neredeyse tamamı Batı ülkelerinde gerçekleşen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile üyeleri ile konsolosluk çalışanları olmak üzere 58 vatandaşın şehit edildiğini hatırlatan Altun, "16 ülkede gerçekleştirilen söz konusu cinayetlerin tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatılmasının şehitlerimize borcumuz olduğu kanaatindeyiz" dedi.'ÇETECİLİĞİN 21'İNCİ YÜZYILDAKİ İZ DÜŞÜMÜ'Ardından Türk diplomatlarını hedef alan terör eylemlerini anlatan Altun, "Mesnetsiz iddialara dayalı 1915 olayları üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılan ASALA terörü, aslında Birinci Dünya Savaşı süresince Ermeni çeteciliğinin Anadolu'daki faaliyetlerinin bugüne yansımış halidir. ASALA terörünün yüzyıl önceki büyük savaşta, Ermeni çeteciliğiyle farklı bağlamlarda değil, birlikte değerlendirmek durumundayız. ASALA'nın Türk milletine ve diplomatlarına doğrulttuğu o tetik, taşnakçılığın yine Türk milletine karşı tertiplenen çeteciliğinin 21'inci yüzyıldaki izdüşümü gibidir. Çünkü her iki yapı da Türk devletini güçsüzleştirmeye yeltenmiş, çeşitli yöntemler kullanmışlar ve aynı amaç etrafında hareket etmişlerdir. Bu sebeple, merhum Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil'e Viyana'da sıkılan kurşun, eski Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Paşa 'ya Berlin 'de sıkılan kurşunla aynı silahtan çıkmıştır. 1992 yılındaki elim Hocalı katliamı, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da Türk halkına yapılan saldırıların bir devamı niteliğindedir" diye konuştu.'HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Olgulardan değil varsayımlardan yola çıkan, gerçekliği çarpıtan ve tarihi kendilerince yeniden yazmaya çalışanların karşısında tarihi bütüncül bir şekilde okumaya gayret ettiklerini ve hakikatın safında, yanında durduklarını vurgulayan Altun, "ASALA, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör grupları her ne olursa olsun Türk milletine ve devletine karşı uzun yıllardır sürdürdükleri saldırılarda başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır. Biz terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu mücadeleyi sürdürürken geçmişten bugüne milletimizin her bir unsuruyla huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğiz. Birilerinin tüm yıkıcı hesaplarına rağmen, Ermeni vatandaşlarımızla bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmeye devam ediyoruz. Daha adil bir hafızanın oluşturulması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeye de elbette katkıda bulunacak bir husustur. Geleceğe odaklanan bir anlayışla, önyargıları kıran, yapıcı bir söylem oluşturulması da bu çerçevde ayrı bir gerekliliktir. Biz tarihi, ortak ilişkiler kurabilmek için bir zenginlik olarak görmeye devam edecek ve onu kin ve nefret söylemlerine malzeme yapmak isteyen odaklarla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.SERGİDEN DETAYLARCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen sergide 1973-1984 tarihleri arasında şehit edilen Türk diplomatlarına ait fotoğraflar, gazete kupürleri, olay yeri görselleri, yapılan terör eylemlerinin ve suikastlerin anlatıldığı ülke ve şehir bazlı grafikler ve zaman çizelgesi çalışmaları yer alıyor. Suikastlerin düzenlendiği her bir ülke için hazırlanan 16 ülke panosunda, yaşanan olaylar ve sonuçları gözler önüne seriliyor. Sergide ayrıca şehit diplomatların fotoğrafları yapay zeka teknolojileri ile yüksek çözünürlüklü halde sergileniyor. Viyana Sofiensäle Sergi salonunda bugün açılan sergi, 25 Nisan akşamına kadar ziyaretçileri kabul edecek.