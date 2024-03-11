İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Art İstanbul Feshane'de gerçekleştirilen Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni'ne katıldı. İmza töreninin ardından konuşma yapan İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tam Yol İleri' sloganını dile getirerek, 'Yolu açık olsun' dileklerini değerlendiren İmamoğlu, "Evet, duyunca birkaç kez izledim açıkçası. Yani söylemiştim ya, Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani 'Tam yol ileri, yolu açık olsun' cümlesi oy vereceğim bir insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey yani, oyun kimin hakkı olduğu noktasında bu duygu dile getirilir diye düşünüyorum. Kendisine teşekkür ederim. Yolum açıktır, merak etmesin. İstanbul için çok başarılı bir beş yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Bana verdiği duygu bu, açık söyleyeyim. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN "BİZİM YAPTIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR" SÖZLERİNE DE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İBB 5 yılda kaç metro yaptı, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor' açıklamasını da değerlendiren İmamoğlu, "Vallahi tabii bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız bir insanın yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur, bekleriz. Her birine gezdirebilir, bindirebilir, dolaştırabiliriz" şeklinde konuştu.

"MURAT KURUM ÖNCE MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un 'Yarı zamanlı belediye başkanı' sözlerini ve 'Metro ve metrobüs duraklarını görmüyor, ben olsam istifa ederdim' açıklamaları hakkında da konuşan İmamoğlu, "Açık söyleyeyim, yani kendisinin istifa edeceği hayatına dair çok şey var ama ben milletten özür dileyene kadar bu seviye düşüklüğü gösteren sözlerini asla muhatap almayacağım. Kent Lokantası ve bu süt dağıtımıyla dalga geçen bir insanın önce ağzı dolu dolu bir şekilde bu milletten özür dilemesi lazım. Dil sürçmesi ile 4 cümle kurulmaz. Dil bir kelimeyle sürçebilir yani. O normal ama öyle değil. Diş sürçmesi değil. Önce milletten özür dileyecek ondan sonra belki muhatap alabilirim kendisini" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BOZULMASI HAKKINDA

'Başakşehir'de belediyeye ait bir otobüs bozuldu gibi gösterilerek çekim yapıldığı iddia ediliyor, siz gördünüz mü?' sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Gördüm evet. Yine bir otobüsün bozukluğuyla ilgili çekim yapan aklı kıt arkadaşlar, bu aklı kıt arkadaşlara ajans denir mi bilmiyorum ama daha da aklı kıt arkadaşlar bu ajansla çalışan kim varsa, adı neyse, parti, yönetici, o, bu şu beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekten sıradan bir durum. Ahlak dışı bir durum ama milletimiz görüyor yani. Ramazan'ın ilk gününde yaradan onlara akıl versin. Allah onları ıslah etsin. Allah herkese doğru yolu göstersin. Doğru yoldan ayırmasın. Milletimize de huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.