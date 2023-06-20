İmamoğlu'ndan kendisi hakkında konuşan Bahçeli'ye: Demokrasi tokadının bunalımı hala sürüyor - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan kendisi hakkında konuşan Bahçeli'ye: Demokrasi tokadının bunalımı hala sürüyor

20.06.2023 14:39

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında "Hedefimiz muhalefet partilerindeki belediyelerin yürek yaralayan hallerine son vermektir. İstanbul 5 yılını kaybetmiştir." şeklinde konuştu. Bu sözlere tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Demokrasi tokadının bunalımı bu seçimi kaybedenlerde hala sürüyor. Grup toplantılarında söylenenler ve nağmeler benim pek umurumda değil. Demokrasi ayıbını bize yaşattıkları için o dönemin bütün aktörlerini kınıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe Sefa Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metrosu protokol imza törenine katılarak, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz" dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Törenin ardından İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB Başkanı'na, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında sarf ettiği "Birinci stratejik hedefimiz, mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek üzerine daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz muhalefet partilerdeki belediyelerin yürek yaralayan hallerine son vermektir. İstanbul 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüştür. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi cepheleşmelerden, çı kar yarışından başka bildikleri bir şey yoktur." sözleri de soruldu.

"DEMOKRASİ TOKADININ BUNALIMI KAYBEDENLERDE HALA SÜRÜYOR"

İmamoğlu, "Sayın Bahçeli'nin sözlerine cevap vermeyeceğim. Şunu söylemek isterim. 2019 yılında İstanbul'u kaybeden, iki kez kaybeden Cuma günü dördüncü yıldönümü 24 Haziran, yani bu yenilen demokrasi tokadının bunalımı bu seçimi kaybedenlerde hala sürüyor. Ben toplumun kabulünü ve saygısını da görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Grup toplantılarındaki kürsülerden söylenenler ve nağmeler benim pek umurumda değil. Benim önemsediğim toplumun yüzde 60 kabulünü almış olan bir belediye başkanı olmam. O gün aynen bu şekilde düşünen kişilerin iptal etmesinden dolayı 3 ay eksik görev yapan bir belediye başkanıyım. Bu demokrasi ayıbını da bize yaşattıkları için o dönemin bütün siyasi aktörlerini kınıyorum. Çok ayıp ettiler. Yanlış ettiler. Bir daha buna fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

İmamoğlu: Demokrasi tokatının bunalımı bu seçimi kaybedenlerde hala sürüyor

"BİZİM DE KENDİ HATALARIMIZ VAR BU SÜREÇLE İLGİLİ"

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığıyla ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, şunları söyledi: "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık. Bundan sonra seçimi kazanmaya yönelik adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak, bunun çok detay ve içeriği var. Biz sürekli konuşuyoruz partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açılacağı zamanlarda elbet gelecek. Değişim şart ve iyidir. Devletimizin ve milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda bir öz eleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili ihaleye başlayıp 2,5 -3 seneyi heba ettikleri gibi bizim de kendi hatalarımız var bu süreçle ilgili. Biz diyorum farkındaysanız. Bu bütün bir işi. Bunun tabii iki bir usulü ve yöntemi vardır. Parti kurumsallığına ve saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyden öndedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. En doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru yöntemle kamuoyuna paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım."

"BİZİM İTTİFAKIMIZ SÜRÜYOR, GÖREVİMİZ DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu ayrıca "Benim baştan beri çok saygı duyduğum muhteşem bir ittifak süreci yaşandı hem seçimde hem de sonraki işleyişte. Bu anlamda hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de İYİ Parti'ye genel başkanlarından bütün yöneticilerine şükranlarımı iletiyorum. Bizim ittifakımız sürüyor. Görevimiz devam ediyor. Muhalefet ittifakları genişleyerek, mutlak hedefe odaklı, hiçbir zaman önceliği başka şey olmayan, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak hedefleri koyan daha ittifakları kurma yolunda emin adımlarla yürümek zorundayız" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Barış Selvi: İmamınoğlunun tekbir seçeneği kaldı oda cehape ye kapağı atmak. Ona değil İstanbulu ilçelerinden birini bile daha vermez bu halk. Adam safi laf salatası. Tam cehape ye genel müdür olacak tip Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Senin daha geçen ay yediğin tokadın bunalımını ne çabuk attın imamoğlu sabret yeni tokata az kaldı Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan kendisi hakkında konuşan Bahçeli'ye: Demokrasi tokadının bunalımı hala sürüyor - Son Dakika


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