İmamoğlu: Hizmetlerimizle çıldırtmaya devam edeceğiz

Politika

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel manzaranın yaratılması işte hizmetin dahi böyle şeffaf bir biçimde kime verildiğinin ortaya konması, milletimizden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok diyerek her yaptığımız işi millete açmamız, bu şeffaflık birilerini çıldırtıyor tahmin ediyorum ama biz onları hizmetlerimizle çıldırtmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Ankara'da TBB Encümen Toplantısı'nın ardından TBB tarafından Gölbaşı'nda düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, deprem bölgesindeki belediyelere hizmet aracı desteği sağladıklarını belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği olarak bütçesinden mümkün olduğu kadar ihtiyaç odaklı hizmet odaklı ve insanlarımızın o beldeye geldiğinde bu ne kadar iyi yapılmış bir iş desinler noktasında faydalı aynı zamanda kapsayıcı aynı zamanda adil bir dağıtımla siyasi parti ayrımı yapmaksızın dengeli bir biçimde ülkenin her noktasına araç dağıtımını yapıyoruz. Tam da bu yönüyle buradayız. Deprem bölgesini öncelemek hepimizin zorunluluğuydu. Oradaki yurttaşlarımızın çektiği ızdırapları, sıkıntıları, acıları biliyoruz. Bu yönüyle kamunun orada zor durumda olduğunun da farkındaydık. Dolayısıyla ilk dağıtımlarımızda deprem bölgesini önemsedik. Şimdi Türkiye'nin her satına dağılan bir biçimde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'35 HİZMET ARACININ TESLİMİ BUGÜN YAPILIYOR'

İlk etapta 89 hizmet aracının deprem bölgesine dağıtımını sağladıklarını ifade eden İmamoğlu, "Daha sonra 157 hizmet aracı için alım sürecini başlattık. Bunlardan 40'ının alım süreci tamamlandı. 5'ini geçtiğimiz günlerde teslim ettik. 35'inin de teslimi bugün yapılıyor. Kalan 117 aracı da devlet malzeme ofisiyle alım işlemleri sonuçlandığında teslim edeceğiz. Böylelikle 7 Büyükşehir, 17 il, 83 Büyükşehir ilçe, 55 ilçe, 31 belde belediyemize toplam 246 hizmet aracı hibe etmiş olacağız. Bugün ise burada bir ilimize 8 ilçemize itfaiye aracı, 8 ilçemize kazıcı yükleyici, 3 ilimize ve 4 ilçemize ekskavatör, 2 ilçemize arazöz ve 9 ilçemize çöp kamyonu desteğimizi sunmuş olacağız" diye konuştu.

'SİYASETTE HİZMET REKABET ÇERÇEVESİNDE OLMALIDIR'

Belediye yönetimlerinde parti ayırmadan hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen İmamoğlu, "Birbirini yok etme üzerine kurulu siyaset anlayışı içerisinde değiliz. Her zaman söyledik siyaset hizmette rekabet çerçevesinde olmalıdır. Hizmette rekabet daha iyiye ulaşmanın yoludur. Hizmette rekabetten yurttaşımız da ülkemiz de fayda sağlar. Bakın bugün burada hibe ettiğimiz araçlar AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, DEM Partili, Milliyetçi Hareket Partili, DEVA Partili, İYİ Partili, Saadet Partili, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın yönettiği belediyelere gidecek. Senin partin şu, senin partin bu denmez, demedik demeyeceğiz. Milletin kaynaklarını yine milletimizin tamamı için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'YE BİLGİ VE DENEYİMİMİZİ AKTARMAYA HAZIRIZ'

İmamoğlu, Suriye'deki yerel yönetimlerin güçlü bir şekilde kurulması adına tüm bilgi ve deneyimle katkı sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Talepte bulunduk, teknik ekibimiz hazır ve başlangıcından ilerleyen zaman dilimine buradaki atılacak adımlarda ülkemizin her kurumunun da yanında olacağımızı iş birliği içerisinde bilgi ve deneyimimizi komşu ülkeye aktarmak istediğimizi bunları yapalım ki çocuklar, kadınlar, gençler orada gittikleri şehirlerde mutlu olabilsinler. Bunları yapmalıyız ki ülkemizde bulunan Suriyeli mülteciler, göçmenler bir an önce yurtlarına, vatanlarına, şehirlerine dönebilsinler" diye konuştu.

'İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇAN AKLI KINIYORUM'

Kendisi hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan İmamoğlu, "Bugün yine sabahleyin ülkemizde sürdürülen bir takım yargı müdahaleleriyle birlikte uğratılmak istenen itibarımızın zedelenmesi veya bizi bir şekilde yargı üzerinden baskı altına alma girişimine karşı mücadelemizin nasıl sabote edildiğini, nasıl bir takım hukuksuz marifetlerle bize dönük bir yol yapıldığını deşifre ettim. Daha konuşmam bitmeden hakkımda yolda gelirken de detaylarını elde ettim. Soruşturma açılmış. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargıyı etkilemek değil tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Hukukun bağımsızlığını savunarak adaletli, ahlaklı, erdemli hukuk insanlarının yargı insanlarının meslekini savunmaktır. Benim yaptığım budur. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili jet hızıyla soruşturma açacağına Ekrem İmamoğlu'yla ilgili soruşturma açan aklı buradan kınıyorum. Bunları kınamaya da devam edeceğim. Kendim için değil bu millet için bunu yapıyorum. Görev yapan siz değerli belediye başkanların hakkı hukuku daha sonra yenmesin diye bunu yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturmayı bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşlarına paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün alasıdır. Bu bir şaşkınlıktır. Bu gerçekten akli melekelerini yitirmekle eşdeğerdir. Ne yaptığını bilmemektir. Bu yönüyle gerçeklerin mutlak bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu unutmayalım. Ben yolumuzun doğru olduğuna inanıyorum. Doğruyu anlatmak, hani bizde bir laf vardır. Laf vardır derken böyle kötü laflara atasözü demiyorum. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Vallahi bizi bu memleketin bir köyünden bile kovacak kişi anasının karnından doğmadı. Bu kadar net. Bir köyünden bile bu bağlamda gerçekleri savunmak, hak, hukuk ve adaleti savunmak sorumluluğumuzdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel manzaranın yaratılması işte hizmetin dahi böyle şeffaf bir biçimde kime verildiğinin ortaya konması milletimizden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok diyerek her yaptığımız işi millete açmamız bu şeffaflık birilerini çıldırtıyor tahmin ediyorum ama biz onları hizmetlerimizle çıldırtmaya devam edeceğiz" dedi.

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan İmamoğlu, cuma günü sabah saatlerinde ifade vermesiyle ilgili soruya, "Milletimizin evlatlarını korumak adil bir Türkiye'de yaşamalarını sağlama bilinciyle hareket ettiğimizi, hukuksuzlukları yapanların dahi çocuklarını, evlatlarını, torunlarını en üst seviyede koruyacak adil, demokratik en üst seviyede adaletin bağımsız yargı tarafından uygulandığı bir ülkeyi var etme mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu evlatların içerisinde bu hukuksuzluğu yapanların evlatları da vardır. Onlara da aynı şekilde adil bir Türkiye'yi yaşatmak ve emanet etmek istiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesiyle ilgili İmamoğlu, "Şu anda geniş hatlarıyla bir rapor kendilerine sunuldu arkadaşlarımız tarafından. Sayın Bakanımızın oluşturduğu heyet buna dönük çalışmalarını yapacaklar. Bir kez daha bir araya gelecekler. Oluşacak sonuca göre de özellikle belediyelerin ödeyebilecekleri bir yapılandırmayla takas yöntemlerinin değerinde gayrimenkul alınması yöntemiyle yapılmasıyla ilgili ve farklı detayları da içeren bir biçimde son aşamada kendisiyle yine buluşmak istediğimizi iletmiştik. Bu çerçevede umarım bu sorunu suhulet içerisinde ama sürdürülebilir olması kaydıyla yani belediyelerle ilgili 'Şu yapılandırmayı yaptım eğer gelir onu ödeyecek' seviyede değilse yine anlamlı olamıyor. Dolayısıyla bunu da önceleyen bir kavramla talebimizi iletmiştik. İnşallah bu şekilde bir sonuç alırız. Biz de bunu hem yerel yönetimlere duyururuz hem de Sayın Bakan'a bu çabası için de teşekkür ederiz" diye konuştu.