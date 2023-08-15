İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı? - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?

Son Güncelleme: 15.08.2023 18:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını yeniden açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı çağrısına HDP'den yanıt geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ''Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını yeniden açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmek birinci önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN "İSTANBUL İTTİFAKI" ÇAĞRISI

CHP'nin mağlubiyetle ayrıldığı genel seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sık sık "değişim" mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol haritasını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" derken, siyasi partilere yaptığı "ittifak çağrısı dikkat çekti. İmamoğlu, "Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN TARTIŞMAK YANLIŞ"

İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum geldi. HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, ittifak meselesini şimdiden konuşmanın yanlış olacağını söyledi. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan HDP'li Türkmen, "Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim" dedi.

"ÜÇÜNCÜ YOL SİYASETİMİZİ GÜÇLENDİRME AMACIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkmen, şu şekilde konuştu: "Şu bir gerçek ki biz tek adam rejimini yıkma mücadelesinden de üçüncü yol siyasetimizi güçlendirme amacımızdan da vazgeçmeyiz. Seçimler elbette önemli uğraklardır ama biz Emek Özgürlük İttifakı'nı nasıl genişleteceğimizi, mücadele odaklarını neyin üzerine kurmamız gerektiğini daha fazla önemsiyor ve tartışıyoruz.

"HER TÜRLÜ ORTAK MÜCADELE ARAYIŞI ÖNEMLİ"

Önemli olan seçimlerden önce örgütlenmek, toplumsal mücadeleyi yükseltmek, halkın taleplerini sahiplenmek. Bunları yapmadan seçim konuşmak çok doğru değil. Ama tabii ki her türlü ortak mücadele arayışı önemli. Bir ittifak olacak mı, olursa nasıl bir ittifak olacak? Bu sorunun cevabını kongreden sonra, parti yöneticisi seçilecek yeni arkadaşlar verecek. Halk toplantıları, atölyeler ve konferanslarda ortaya çıkan politik çizgi üzerinden yeni dönemi inşa edecekler."

"BİR SUDA İKİ DEFA YIKANILIR MI?"

Türkmen, geçmiş seçimlerdeki "aday çıkarmama" deneyimlerini de hatırlatarak, "Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP'nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz." şeklinde konuştu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR
500
İmamoğlu'nun adaylık kararına CHP'den ilk yorum: Kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek İmamoğlu'nun adaylık kararına CHP'den ilk yorum: Kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı? - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
18:15 Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
18:09 İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?
18:03 İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakı" çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı?
17:49 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:44 Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
17:31 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Gerçek ilişki sahneleri eklenirdi
17:30 Kocatepe Camii'nde infial yaratan çekimle ilgili yönetmen ve model serbest bırakıldı
17:29 Memur-Sen, Kamu İşvereni'nin zam teklifini revize etmesini istiyor
17:24 Aydemir Akbaş, cinsel içerikli filmlerin iç yüzünü anlattı: Bizim sahnelerimize gerçek ilişki görüntüleri eklenirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 18:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun ''İstanbul ittifakı'' çağrısına HDP'den ilk yorum: Bir suda iki defa yıkanılır mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement