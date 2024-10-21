İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var" sözleri ile ilgili konuştu. İmamoğlu, "Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım" ifadelerini kullandı.

21.10.2024 16:49  Güncelleme: 17:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var" ifadesi ile ilgili, "Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım" dedi.

İMAMOĞLU: ADAYLIK KAVRAMI KİRLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan İmamoğlu, soruları cevapladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya dikkat çeken yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi: "Adaylık kavramı kirlendi, bu her gün yazılıp çizilen bir pozisyona evirildi. Bu gerçekten bizi yoran bir durum. Biz zaten yola çıkmış durumdayız. Bu sisteme karşıyız, yeni bir demokratik düzeni kurma konusunda kararlıyız, yeni, güçlü, demokratik bir halkçılık, dayanışmacı bir ülke, kapsayıcı, kutuplaştırmayan bir toplum vadetme duygusu, sıçrayarak kalkınarak bir ülke var etmek istiyoruz.

"ADAYLARA MİLLETİMİZ KARAR VERECEK"

Bu yolun yol arkadaşı olmak, yolcusu olmak, öncüsü olmak, her konumda mücadele eden birisiyim ben. 2023 seçimlerini kaybettiğimiz günün bir gün sonrasında bir hedef koyan birisiyim. Bunun adaylıkla tarif edilecek bir pozisyonu yok. Günü geldiğinde adaylara da milletimiz karar verecek. Bir kısım elitlerin birkaç kişinin yön vereceği bir biçim değildir. Kaldı ki partim var. Partimin alacağı kararlar, karar mekanizmaları var, onlar işleyecek. Cumhurbaşkanına da millet karar verecek. Biz bu yolun doğru bir doğrultuda çizilmesi anlayışına sahibim."

İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var" ifadesi ile Mansur Yavaş ile birlikte cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonlarına bakışı sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Tam da bu kesitiyle, bu boyutuyla gündemimizde olmayan bir kavram. Ben Mansur Bey'in başarısıyla gurur duyarım. Onun beğenilmesiyle onur duyarım ve bizim belediye başkanlarımızla diyaloğumuz, irtibatımız, 2019 yılının ilk aylarından itibaren başlamıştır. Bu alanda sanki bir yarışmış gibi algılanmasına çok üzülüyorum.

"BEN POZİSYON MESELESİNE HİÇ SICAK DEĞİLİM"

Böyle bir durumumuz yok. Ben mevki işine, pozisyon meselesine hiç sıcak değilim. Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız. Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım. Yol arkadaşlığı, takım arkadaşlığı meselesinin hedefi tektir. Biz o hedefe koşan insanlarız, o takımın içindeki insanlarız. Günü geldiğinde hem partimizin kurulları hem de milletimiz en doğru kararı verecektir."

"SAĞ AÇIK, SOL AÇIK KIYASLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bu eleştirisini Özgür Özel'e de ilettiğini anlatan İmamoğlu, "Sempatik bir eleştiri olarak alabilirsiniz. Sağ açık, sol açık öyle bir kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Mansur Bey şahsına münhasır birisi. Ben kendi kişiliği ve duruşu olan başka birisiyim. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim belediye başkanlarıyla rekabetimiz sadece başarı rekabetidir. Bunu birbirimizi yaralayan bir rekabete asla dönüştürmeyiz. Sempatik eleştirimi kendisine de yaptım. O da 'Doğru söylüyorsun' gibi bir yorumla beni karşılamıştı. Biz yol arkadaşıyız, takım arkadaşıyız. Ortak akılla süreci en doğru yere ulaştırma konusunda kararlı bir ekibiz. Genel başkanım en az benim kadar kararlı. Birbirimizi tamamlayarak, katkı sunarak en başından beri süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu, Özel\'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • sudem meliss:
    Zaten İBB yi Yönetemiyor. cumhurbaşkanlığı düşünemiyorum 132 71 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kaliteli adam. Akapeli yobazları silip süpürdü. Bileğini bükemediler. 66 119 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Ya bu adam nasıl okadar oy aldı vallahi billahi anlamıyorum istanbul öldü öldü boğazlar çöktü belediye çalışanları isyanda beylik düzü bu adam gidicek diye davul zurna ile kutlama yaptı nasıl oldu da bu adamı seçtiler anlamıyorum :D allah derdinize dert katsın beter olucak türkiye geçmiş olsun şimdiden . 101 70 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yunus Gören kimi seçselerdi. İki cümle kuramayan, düzgün yazı bile yazamayan binaliyimi, vasıfsız kurum'u mu. 41 55 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    teneke başka işe yaramaz 48 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sağ açık sol açık derken golü yiyeceksiniz 59 13 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    yiyin birbirinizi ete kemiğe para vermeyin 45 22 Yanıtla
  • astragan:
    mansur yavaş ve kılıçdaroğluna sıcak bakıyor mu acaba? chp'de kim kime sıcak bakıyor ki? 44 13 Yanıtla
  • Celil Başer:
    yeyin birbirinizi 39 17 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Turhan.çomezi dinleyince agzımız.acık kalıyor.bir an onve.secim olmalı.neler yapılmıs.nereler peskes.cekilmis 7 21 Yanıtla
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