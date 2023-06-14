İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika
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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi

14.06.2023 11:27

CHP'de başlayan değişim tartışmaları sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. Görüşme son ana kadar gizli tutuldu. İki lider arasındaki kritik görüşme önceki gün duyurulmuştu. İmamoğlu seçimlerin hemen ardından 'değişim' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini vurgulamıştı.

Seçim mağlubiyeti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan "değişim" tartışmaları sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. Görüşme saat 10.45 civarında başladı. İki isim Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel'de bir araya geldi.

"BULUŞTUKLARI YER SON ANA KADAR GİZLİ TUTULDU"

Cumhuriyet'in Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki görüşmenin nerede geçeceği son ana kadar gizli tutuldu. Edinilen bilgiye göre gazeteciler ikiye bölündü. Bir grup Ahlatlıbel'de, bir grup ise CHP Genel Merkez'inde bekledi.

Son ana kadar gizli tutuldu! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Çankaya'daki Ahlatlıbel Parkı'nda bir araya geldi

KRİTİK GÖRÜŞME DÜN DUYURULMUŞTU

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki kritik görüşme önceki gün duyurulmuştu. İmamoğlu'nun Ankara'ya gideceği ve burada CHP lideri ile önemli bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

KÜRSÜDE "DEĞİŞİM" MESAJI VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.

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Son Dakika Politika İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika
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