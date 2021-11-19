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İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti - Son Dakika

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti

19.11.2021 00:01
İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusu yöneltildi. Belediye meclisindeki çoğunluğa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" cevabını verdi.

Muharrem Sarıkaya'nın moderatörlüğünde Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"SÖZLERİ YERİNE GETİRECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu. İki ismin adaylığıyla ilgili Ankara ve İstanbul'daki belediye meclis çoğunluğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz." yanıtını verdi.

"TOPLUM NASIL BİR CUMHURBAŞKANI İSTİYOR, BUNA BAKMAK LAZIM"

Cumhurbaşkanlığının bir kişiye bağlananın yanlış olduğunu ifade eden CHP Lideri, "Cumhurbaşkanlığı bir kişiye endekslenemez. Kurala, devlet aklına, bilgiye endekslenir. Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor, buna bakmamız lazım. Ben milletin sağduyusuna güveniyorum. İttifak nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. O da çok önemli. Bir anlamda Türkiye'yi selamete çıkaracak ve yeniden inşa edecek, altını özellikle çizeyim bir anlayışa ihtiyacımız var. Milli kurtuluş savaşında nasıl taraflar bir araya geldiyse. Şimdi bozulan devlet çarkının yeniden inşa edilmesi lazım. Katı ideolojinin dışında, çağdaşlığı, demokrasiyi örnek alarak. Herkesi kucaklayarak inşa edilmesi lazım. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor. Bu sistemin Türkiye'de ciddi bir beka sorunu yaratacağını söyleyen kişiyim." dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti - Son Dakika
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