İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz - Son Dakika
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İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

16.05.2023 19:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından "28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" notuyla paylaşım yaptılar.

14 Mayıs seçimlerinde sandıktan 13. cumhurbaşkanı seçilemedi.Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile 27 milyon 88 bin 360 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy aldı. Her iki isim de yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

Cumhur ve Millet İttifakı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimi için hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesapları üzerinden eş zamanlı bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

"SIKI BİR ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ"

İmamoğlu ve Yavaş, paylaşımlarında Kılıçdaroğlu ile beraber oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandılar.

İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2'nci tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
Kaynak: DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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