Irak'ta Saldırılara Kınama ve Çözüm Çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Ülkemizin şu anda ortaya koyduğu tavır, bu saldırıları kınamak ve uluslararası hukuku hayata geçirme konusunda bütün dünyaya çağrıda bulunmak. Taraflar arasında bir temas noktası oluşturarak bir an evvel bir sulhun sağlanmasını ortaya koymak gerekiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iktidarın 2026 enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu, bu hedefin yarısı olan yüzde 8'e 2 ayda ulaşıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Türkiye, yüksek gelirli ülkeler liginde yer alıyor" ifadesini kullandığını aktaran Kaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ise emekli bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Kaya, "Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine çıktıysa, harç ve vergileri enflasyon oranında arttırıyorsunuz, iş emeklinin ikramiyesine gelince sıfır enflasyon ve zamla geçiyorsunuz. 'Seçim zamanı yüksek bir artış yaparız, bu milletin yine oyunu alırız.' gibi bir yaklaşım ve fırsatçılıkla bu soruna yaklaşıyorsanız, emeklilere buradan sizleri şikayet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İstanbul'da 17 yaşındaki öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine, eğitim camiasına ve öğrencilerine başsağlığı diledi.

Olayın suça sürüklenen çocuk vakası olmadığını ifade eden Poyraz, "Bu, suçu tercih eden, planlayan ve bu suçu işlerken gözünü kırpmayan bir failin açık suç işleme eğilimi ve eylemidir. Bu çatı altında milletvekilleri olarak onların geleceklerini, hayatlarını, umutlarını, bugünlerini dizayn etmek ve buna ilişkin yasama görevimizi yerine getirmek zorundayız ancak bu çatı altında maalesef her seferinde suçu tercih eden ya da bulaşmış olanların infaz indirimi dahil olmak üzere umuduna umut katma gibi konular gündemimize getirilmektedir." sözlerini sarf etti.

Poyraz, İYİ Parti olarak, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında İsrail'de gözaltına alınmasını kınadıklarını belirterek, Dışişleri Bakanlığının bu konudaki girişimlerini takip ettiklerini söyledi.

"Siyonist emperyalistlerin nihai hedefinde Türkiye de vardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 27 Şubat 2011'de vefat ettiğini anımsatarak, Erbakan'ı rahmet ve şükranla andı.

Dünyanın fay hatlarının kırıldığı, küresel sistemin dikişlerinin patladığı, uluslararası hukukun enkaz altında kaldığı tarihi bir eşikten geçildiğini belirten Akçay, bir yandan sözde diplomatik barış müzakereleri yürütülürken, diğer yandan devletlerin egemenlik haklarının hiçe sayıldığı, liderlerin ve masumların katledildiği bir vahşetin sahnelendiğini ifade etti.

Akçay, "MHP olarak tavrımız nettir, ABD ve İsrail'in siyonizmin taşeronluğuna soyunarak İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. Bu haydutluğu ve bölgemizi kan gölüne çeviren saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ankara'dan bakıldığında görülen tablo şudur, mesele sadece Gazze değildir, Lübnan veya İran da değildir. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla haritaları kanla yeniden çizmeyi hedefleyen siyonist emperyalistlerin nihai hedefinde, sonunda Türkiye de vardır. Bunu da açık açık söylemektedirler." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Ne ABD ve İsrail'in İran'a dışarıdan bir demokrasi getireceğine inanıyoruz ne de İran Molla rejiminin bir demokratik karaktere dönüşeceğine inanıyoruz. Tavrımız, oradaki Kürtlerin, Beluçların, Azerilerin ve kadınların safhıdır. İçeriden büyüyen demokrasi mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın düzmece delillerle tutuklandığını savundu.

Özcan'ın, Bolu'dan Ankara'ya getirilmesine tepki gösteren Başarır, "Bolu Başsavcısına sormak isterim, Bolu'da görev yapıyorsun, milletin haklarını savunmak durumundasın, 78 insanımız Kartalkaya'da öldü, bir tek Bakanlık bürokratını sabah 06.30'da aldırmadın ama tamamen sahte delillerle benim belediye başkanımı sabah saat 06.30'da gözaltına aldın." sözlerini sarf etti.

Mazotun litre fiyatının yarın 70 lirayı bulacağını ifade eden Başarır, "Gelin ÖTV'yi düşürelim, insanlar bundan etkilenmesin." diye konuştu.

"Bu konuyla alakalı muhakkak hukuki düzenleme yapmamız lazım"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in, İstanbul'da 17 yaşındaki öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu, sınıfında öldürüldüğünü anımsatan Zengin, bu konuyu takip etmenin herkesin vazifesi olduğunu vurguladı. Bu konuda öğrencinin anne-babasının büyük bir ihmali olduğunu düşündüğünü dile getiren Zengin, "Meclis'te bir araştırma komisyonumuz var. Bu kadar erken yaşta neden suç işleniyor, komisyonumuz faaliyetini tamamladığında Meclisimize düşen, bu konuyla alakalı muhakkak hukuki düzenleme yapmamız lazım. Yaş meselesini, cezai ehliyet dahil olmak üzere, tüm bu konuları dikkatle bir kez daha gözden geçirmemiz lazım. Bu konuyu yakından takip edeceğiz." dedi.

Zengin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına değinerek, "Karşı karşıya olduğumuz durum, sadece ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı olarak değerlendirilemeyecek bir mesele. Hem bölgesel düzeni hem enerji güvenliğini, uluslararası hukuku hem dünya ekonomisini etkileyen çok katmanlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz karşısında sadece bir anlık değil, bugünden geleceğe sari önemli bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Ülkemizin şu anda ortaya koyduğu tavır, bu saldırıları kınamak ve uluslararası hukuku hayata geçirme konusunda bütün dünyaya çağrıda bulunmak. Taraflar arasında bir temas noktası oluşturarak bir an evvel bir sulhun sağlanmasını ortaya koymak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun ekonomik boyutundan öte hukuksuzluğun normalleşmesinin dünya için en büyük tehlike olduğunun altını çizen Zengin, "Türkiye'nin de kendi içerisinde, kendi iç siyasetimizden öte dünyanın geneline şamil olarak bir çağrıda bulunmayı, bunu da ortak bir siyaset içerisinde yapmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi için çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.