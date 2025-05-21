İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia - Son Dakika
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Politika

İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
21.05.2025 16:43
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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin Bolu'daki villa inşaatında belediye işçilerinin çalıştırıldığı ve belediyeye ait araçların kullanıldığı öne sürüldü. İşçiler, ek ücret verilmediğini ve ''Gitmezseniz işten atılırsınız'' denilerek baskı yapıldığını iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar üzerine gözler Tiryaki'ye çevrildi.

Altındağ Belediye Başkanı bu kez Bolu'daki villa inşaatıyla gündemde. Belediyede çalışan işçilerin iddialarına göre, başkanın özel arazisinde çalıştırılmak üzere Ankara'dan Bolu'ya götürüldüler.

"30 KİŞİYE SADECE 5 KOVA TAVUK GETİRİLDİ"

İşçiler, Bolu'ya gitmeye itiraz ettiklerinde, amirlerinden "İsminiz verildi, gitmezseniz işinizden olursunuz" yanıtı aldıklarını öne sürdü. Çalışanlara ek ücret verilmediği gibi, yemek ihtiyacının da karşılanmadığı iddia edildi. Bir işçi, "30 kişiye sadece 5 kova tavuk getirildi" dedi.

İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

BELEDİYENİN EKİPMANLARI KULLANILDI

İşçiler, villanın bulunduğu alanda Altındağ Belediyesi'ne ait iş makineleri, temizlik araçları ve bankların kullanıldığını da öne sürdü. Bölgedeki asfaltlama çalışmalarının bile belediye ekipmanlarıyla yapıldığını söylediler.

İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

YUMRUK İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Vaktiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunan Tiryaki, geçtiğimiz aylarda işçilerin belediye binası önünde kurduğu direniş çadırıyla da gündeme gelmişti. Çadıra yaptığı ziyarette işçilerle tartışma yaşamış, bir sendika temsilcisine yumruk attığı iddia edilmişti.

İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, gözler şimdi Veysel Tiryaki'den ya da Altındağ Belediyesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Kamu kaynaklarının kişisel kullanımına dair bu iddialar üzerine soruşturma çağrıları da yükseliyor.

İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Bolu'ya götürüldüğünü söyleyen işçilerin söylemleri ise şöyle:

"ERTESİ GÜN İÇİN 'İZİN' SÖZÜ VERDİLER, TUTMADILAR"

İnayet Akpınar: Ben temizlik işlerinde çalışıyor, çöp kamyonuna çıkıyordum. O akşam şantiyeye geldiğimde görev yerimde başka bir arkadaş yazıyordu. Amirime söyledim, 'Benim yerime başka birini yazmışsınız.' 'Tamam sen biraz bekle, seni başka bir yere yollayacağım' dedi. Araçlar 8'de çıktı ben 9'a çeyrek kala fen işleri tarafına gönderildim. 'Yüklü bir kamyon var, bunu Bolu'ya götüreceksin' dediler. Önümde transitle Bolu'ya kadar gittik. Orada bizi bir başka araç daha karşıladı. Bolu'dan orman yoluna girdik. 15-20 dakika o yoldan ilerledik. Orada bir taş duvar vardı. Epey yüksek, üzerinde demirler var. Köşede de bekçi kulübesi var. Durdum bir fotoğraf çekeyim dedim ormanda. Orada bir yetkili vardı, 'Burada fotoğraf çekinmek yasak' diyerek telefonumu almaya kalktı. Orada bir yer gösterdiler, malzemeyi oraya döktüm. Bana malzemenin ne olduğunu da söylemediler dökene kadar. Küçük parke taşları ve kilit taşı döktük. Beni içeriye sokmadılar. Sabaha karşı çıkış yapıp Ankara'ya döndüm. 'Ertesi gün izin vereceğiz sana' dedi amirler. O gün söz verdikleri iznimi de vermediler. Ekstra bir ücret de almadık.

"GELMEZSENİZ İŞTEN ATARLAR"

Hakkı Dönmezoğlu: Gün içerisinde çalışırken görevli olan amirler geldi ve 'Akşam hazırlanın, sabaha karşı yola çıkacağız' dedi. Nereye dediğimizde, 'Bolu'ya gideceğiz, Veysel beyin çiftliğinde çalışacağız' dediler. Ben biraz karşı çıktım. 'Bolu'da benim ne işim var?' dedim. 'İsimleriniz verildi, gelmezseniz sıkıntı yaşarsınız. İşten atarlar' dediler. Biz acil ekipte 16 kişi çalışıyorduk. Veysel başkan 'Acil ekip gitsin' diye emir vermiş. Biz de 'Ekmeğimizden olmayalım, yapacak bir şey yok' dedik. Yaklaşık 30 kişi oraya gittik. Çöp poşetleri, tırmıklar, kazma, kürek gibi malzemeleri yükleyip yola çıktık. Su malzemeleri, hortum gibi malzemeler başka araçla geldi. İlk gittiğimizde patika gibiydi. İkinci gittiğimizde asfaltı yeni atılmıştı. Kampüste duran bir traktör var. Arkasında asfalt ısıttıkları bir tanker var. O da oradaydı. Biz oraya girdiğimizde bize hiçbir şey yabancı gelmedi zaten. Oraya bir gittik, çalışan herkes bizim arkadaşlarımız. Sola dönüyoruz bakıyoruz belediyenin araçları (kamyon, bobcat, kepçe). Altınköy'deki ufak ATV araçları var. Onlar da oradaydı. 'Ne iş yapacağız' dedik, bize 'Tırmıkları elinize alın, kozalakları, otları temizleyin' dediler. Altyapı çalışması yapanlar var, tesisatını yapanlar var. Orada biz başladık çalışmaya. Fotoğraf falan çektik kızdılar bize çekince. Saat bayağı geç oldu. Acıktık biz de. Başkanın oğlu gitmiş, 30 kişiye 5 tane kova tavuk getirmiş. Aç çalışmaya devam ettik. kendi ekibimizin yaptığı iş; Çam iğnesi ve kozalak toplamaktı. ATV'ye bir kasa takmışlar, ona topladıklarımızı yükleyip aşağıdaki evlerin oraya döküyorduk. Akşama kadar orada öyle çalıştık."

"BELEDİYENİN ARAÇLARI VE MALZEMELERİ DE GÖNDERİLDİ"

Murat Baloğlu: "Biz de gittiğimizde bol bol orman içerisinde kozalak temizlettiler. Kırık dallar vardı onları aldık. Bir kere alana gittim ben acil ekiple birlikte. Daha sonra ben depo görevine geçmiştim. Depo görevinde ilaçlama ekibi ilaçlamaya gitti. Evin içerisindeki halıların yıkanması için halı yıkama ekibi gitti. Ben depoda olduğum için, çöp konteynerinin, işçi arabası gibi araçların kamyona gönderilip götürüldüğünü gördüm. Park ve bahçeler bankları vardı. O banklar götürüldü."

Altındağ Belediyesi, Veysel Tiryaki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erol:
    Hiçbirşey olmaz nede olsa iktidar belediyesi 40 10 Yanıtla
  • engin7976744:
    AKP li Belediyelere birşey olmaz diyenler, 59 Ak partili belediye şu anda inceleniyor hepsi mahkemede…yolsuzluğun partisi olmaz. hiçbir AKP li hırsızları alkışlamıyor. Alkışlama işini Özel’in koyunları yapıyor 16 32 Yanıtla
  • 205622:
    birşey olmaz badem belediyesi uydururlar kılıfına 42 5 Yanıtla
  • Swords fish:
    Akp belediyesinde böyle şeyler olmaz.Onlar AK tır. Sütten çıkmış Ak kaşıktır.Bunlar chp lilerin karalama çabalamalarıdır. Eğer doğru olsa görevinin bilincinde olan Cumhuriyet savcılarımız vardır.Onlar olaya dahil olurlar.Gerçi olay doğru ise.O savcıyıda sanırım hakkari yüksekovaya atarlar.:) 33 5 Yanıtla
  • engin7976744:
    Belediyeler özellikle fen işleri tam bir bataklık… 33 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ben akparti secmeniyim aknpartinin derhal sorusturma baslatmasi gerekir gorevden uzaklastirilmasi gerekiyor. 21 0 Yanıtla
  • hirki6-xezwyG-seqhug:
    reis doğru ise ipini çeker 3 1 Yanıtla
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