İsrail Bakanından Provokatif Video

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabı üzerinden küstah bir paylaşımda bulundu..

FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'DEN SÜRDÜ

Gamliel, yapay zeka tarafından oluşturulan ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürüldüğünü gösteren bir video yayınladı.

"YA BİZ YA ONLAR"

Gamliel, paylaşımına "Gazze gelecekte böyle görünecek. Gazzelilerin gönüllü göçü sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün. Ya biz ya onlar" notunu da düştü.

TRUMP TOWER VE GÖKDELENLER

Videoda Gazze'de bir Trump Tower inşa edildiği ve kıyı şeridinde gökdelenlerin yükseldiği görüldü.

TRUMP İLE NETANYAHU GAZZE SAHİLİNDE

Videoda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Gazze sahilinde yürüyor.