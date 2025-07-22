İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, sosyal medya hesabı üzerinden küstah bir paylaşımda bulundu..
Gamliel, yapay zeka tarafından oluşturulan ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürüldüğünü gösteren bir video yayınladı.
Gamliel, paylaşımına "Gazze gelecekte böyle görünecek. Gazzelilerin gönüllü göçü sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün. Ya biz ya onlar" notunu da düştü.
Videoda Gazze'de bir Trump Tower inşa edildiği ve kıyı şeridinde gökdelenlerin yükseldiği görüldü.
Videoda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Gazze sahilinde yürüyor.
Son Dakika › Politika › İsrail Bakanından Provokatif Video - Son Dakika
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