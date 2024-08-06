İsrail Dışişleri Bakanı Katz\'dan bir küstah paylaşım daha! Bu kez İmamoğlu ile birlikte Yavaş\'ı da etiketledi

Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşım daha yaptı. Katz, yaptığı paylaşıma bu sefer sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı da etiketledi. Katz'ın küstah paylaşımına Dışişleri Bakanlığından ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

INSTAGRAM'I BAHANE ETTİ

Katz yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür" ifadelerini kullandı.

İşte Katz'ın hadsiz paylaşımı;

"BAHSE KONU ŞAHIS, MUHATAP ALINACAK BİRİ OLMA NİTELİĞİNİ ÇOKTAN YİTİRMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

"HİTLER'İN DIŞİŞLERİ BAKANI RİBBENTROP'UN FOTOKOPİSİ"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur."

İMAMOĞLU HADDİNİ BİLDİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Katz'ın kendisini paylaşımına etiketlemesine cevap vererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" demişti.