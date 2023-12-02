İsrail, Türkiye ve Arap ülkelerine tampon bölge önerdi

İngiliz haber ajansı Reuters'ın servis ettiği habere göre İsrail, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan'a savaşın sona ermesinden sonra sınırın Filistin tarafında "tampon bölge" oluşturmak istediğini iletti.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının özel haberine göre İsrail yönetimi, Türkiye ve bazı Arap ülkelerin savaşın sona ermesinden sonra gelecekteki saldırıları önlemek için Gazze sınırının Filistin tarafında bir "tampon bölge" oluşturmak istediğini iletti. Üç bölgesel kaynağa dayandırılan haberde, İsrail'in planlarını 2020 yılında İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve komşuları Mısır ve Ürdün ile Türkiye'ye bildirdiği ifade edildi. İsrail'in ayrıca diplomatik bağı olmayan ve ABD arabuluculuğunda yürütülen normalleşme sürecini 7 Ekim'de Gazze'ye saldırıların başlamasının ardından durduran Suudi Arabistan'a da bilgi verildiği aktarıldı. Kaynakların, resmi olarak İsrail ile doğrudan iletişim kanalı olmayan Suudi Arabistan'a söz konusu bilginin nasıl ulaştırıldığına dair bilgi vermediği belirtildi. Haberdeki üç bölgesel kaynaktan biri olan üst düzey güvenlik yetkilisi, "İsrail, kuzeyden güneye Gazze ile İsrail arasındaki bu tampon bölgeyi, Hamas'ın veya diğer grupların İsrail'e sızmasını veya saldırmasını önlemek için istiyor" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın ulaştığı BAE'li bir yetkili ise Abu Dabi'ye tampon bölge hakkında bilgi verilip verilmediği sorusuna net bir yanıt vermedi. Yetkili, "BAE, istikrar ve bir Filistin devleti kurulması için ilgili tüm tarafların üzerinde mutabakata vardığı savaş sonrası düzenlemeleri destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

"Tampon bölge askerden arındırma sürecinin bir parçası olabilir"

Haberde tampon bölge planlarının sorulduğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk ise, "Plan bundan daha ayrıntılı. Hamas'tan sonraki günler için üç aşamalı bir sürece dayanıyor" dedi. Falk, İsrail hükümetinin tutumunun ana hatlarını çizerek söz konusu üç aşamanın Hamas'ın yok edilmesini, Gazze'nin askersizleştirilmesi ve bölgenin radikallikten arındırılmasını içerdiğini söyleyerek, "Tampon bölge askerden arındırma sürecinin bir parçası olabilir" dedi. Falk, söz konusu planların uluslararası ortaklarla görüşülüp gündeme getirilip getirilmediği sorulduğunda ise ayrıntı vermedi.

"ABD Filistin topraklarının küçülmesine karşı"

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise İsrail'in tampon bölge fikrini gündeme getirdiğini, ancak Washington'un Filistin topraklarının boyutunu küçültecek her türlü plana karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Tampon bölgenin derinliği belli değil"

Haberde üst düzey bir İsrail güvenlik kaynağının açıklamasına da yer verildi. Buna göre İsrailli güvenlik kaynağı, tampon bölge fikrinin "incelenmekte" olduğunu belirterek, "Şu anda bunun ne kadar derin olacağı ve 1 kilometre mi, 2 kilometre mi yoksa yüzlerce metre mi (Gazze'nin içinde) olacağı belli değil " ifadelerini kullandı.

"Birçok Arap ülkesi tampon bölgeye karşı"

Habere göre iki Mısırlı güvenlik kaynağı ise İsrail'in Mısır ve Katar'la yapılan arabuluculuk görüşmelerinde Gazze'nin kuzeyinin silahsızlandırılması ve yine Gazze'nin kuzeyinde uluslararası denetim altında bir tampon bölge kurulması fikrini gündeme getirdiğini söyledi. Kaynaklar, birçok Arap ülkesinin tampon bölge fikrine karşı çıktığını, ancak iki taraf arasında bir güvenlik bariyerine karşı gelmeyebileceğini, ancak bariyerin yeri konusunda anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

"İsrail, tam ateşkes için Hamas liderlerinin yargılanmasını istedi"

Mısırlı kaynaklar ayrıca İsrail'in Kasım ayında Kahire'de yapılan bir toplantıda, tam ateşkes için Hamas liderlerinin uluslararası alanda yargılanması gerektiğini söylediğini aktardı. Kaynaklara göre toplantıdaki arabulucular, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmelerin sekteye uğramaması için konunun savaş sonrasına ertelenmesi gerektiğini söyledi.

"İsrail'in savaş sonrası Gazze planı Hamas liderlerini sınır dışı etmeyi de içeriyor"

Bölgesel kaynaklar, Gazze'deki tampon bölge planını İsrail'in Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu "güvenlik bölgesine" benzetti. İsrail, Lübnan Hizbullah'ı ile yıllarca süren çatışmaların ardından 2000 yılında yaklaşık 15 kilometre derinliğindeki söz konusu bölgeyi boşaltmıştı. Söz konusu 3 kaynak ayrıca, İsrail'in savaş sonrası Gazze planının Hamas liderlerini sınır dışı etmeyi de içerdiğini söyledi. - LONDRA