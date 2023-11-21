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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den hükümete esir takası eleştirisi: Bu anlaşma bize felaket getirecek - Son Dakika

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den hükümete esir takası eleştirisi: Bu anlaşma bize felaket getirecek

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasını eleştirerek, bunun bir 'felaket getirebileceğini' söyledi.

21.11.2023 - 18:53,
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasını eleştirerek, bunun bir "felaket getirebileceğini" söyledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Ben-Gvir, muhtemel esir takası anlaşmasını yorumladı.
Ben-Gvir, beklenen anlaşmaya ilişkin, "Bundan rahatsızım çünkü bize felaket getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, muhtemel esir takası anlaşmasını eleştirdi

"BİR KEZ DAHA KENARA İTİLİYORUZ"

Hükümet içinde esir takası konusunda fikir ayrılıkları bulunduğunu belirten İsrailli Bakan, "Rahatsızım çünkü bir kez daha bölündük, bir kez daha bize gerçekler söylenmedi ve bir kez daha kenara itiliyoruz." dedi. Hamas ile 2011'de yapılan esir takası anlaşmasını hatırlatan Ben-Gvir, "Gilad Şalit karşılığında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı serbest bıraktık ve bu sorunu kendi başımıza biz açtık. Söylentiler, İsrail'in, Şalit anlaşmasında olduğu gibi bir kez daha çok büyük bir hata yapacağı yönünde." diye konuştu.

HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRDİ

İsrailli Bakan, muhtemel esir takası anlaşmasını, "Başta 80 kişiyi kapsayan bir anlaşmadan bahsettiler, önce bu rakamı 70'e düşürdüler, şimdi de 50 kişiye. Gıda ve yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söylediler, şimdi de bunu da kabul ediyorlar." sözleriyle eleştirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, muhtemel esir takası anlaşmasını eleştirdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail medyasına yansıyan raporlara göre, muhtemel esir takası anlaşması İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın da elinde tuttuğu 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasını içeriyor. Gazze'de çatışmalara 3 ila 5 gün "insani ara" verilmesini kapsayan, genişletilme ihtimali de bulunan anlaşmaya göre Gazze'ye insani yardım ve yakıt ulaştırılacak.

"ARTIK İŞ KATAR'DA"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin, "Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız." açıklamasını yapmıştı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, muhtemel esir takası anlaşmasını eleştirdi

İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Katar, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den hükümete esir takası eleştirisi: Bu anlaşma bize felaket getirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den hükümete esir takası eleştirisi: Bu anlaşma bize felaket getirecek - Son Dakika
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