İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürdü

Politika

İsrail ordusunun Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürdüğü saldırısı başta İngiltere, Polonya, Avustralya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından kınandı, İsrail'den soruşturma talep edildi. Filistin Kızılayı ise cenazelerin Mısır'a gönderileceğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği ve "World Central Kitchen (WCK)" adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisinin hayatını kaybettiği saldırısı tepki çekti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği hava saldırısı haberi, derinden üzücü. İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğü belirtildi. Bu bilgiyi doğrulamak için çalışıyoruz ve ailelerine tam destek sağlayacağız. Bunlar, hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için çalışan insanlardı. İnsani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yürütebilmeleri esastır. İsrail'e derhal soruşturma ve olup biteni tam ve şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Açıklama istiyoruz"

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yardım sağlayan Polonyalı gönüllünün ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Polonya, uluslararası insani hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyor" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski ise İsrail'den açıklama istediklerini aktardı.

"Ateşkes talep ediyoruz"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares saldırıya yönelik yaptığı paylaşımda, "Gazze'de gıda dağıtan yardım görevlilerinin ölümü dehşete düşürdü. WCK ailesine dayanışma dileklerimi ilettim. İspanya onların çalışmalarını destekliyor. Ateşkes ve insani yardımın girişini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık durmalı"

Avrupa Birliği'nin (AB) Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic de saldırıyı kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yapan Lenarcic, "Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik bir saldırıyı daha kınıyorum. Bu artık durmalı. Şimdi ateşkes" ifadelerine yer verdi.

"Kabul edilemez"

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise "Yardım çalışanları önemli işler yapıyorlar ve tıpkı siviller gibi korunmaları gerekiyor. Bunların çoğu Gazze'deki çatışmanın kurbanı. Savaşta bile kurallar vardır. Bütün tarafların kurallara saygı duyması gerekiyor. Bu tür eylemler kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası hukukun ihlali"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukukun "açık" ihlali olduğu belirtildi. Yardım çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili tam bir soruşturma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım için güvenli ve sürdürülebilir erişim sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması istendi.

"Şoktayız"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin saldırıyı kınayarak, "Çin, sivillere, sivil tesislere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eyleme karşı çıkıyor. Gazze'de uluslararası yardım çalışanlarına yönelik saldırı karşısında şoktayız" ifadelerini kullandı.

"Hızlı ve inandırıcı bir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden WCK yardım çalışanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Uluslararası insancıl hukukun ilkeleri mutlaktır, insani yardım çalışanlarına her zaman saygı gösterilmeli ve onlar korunmalıdır. Hızlı ve inandırıcı bir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İsrail, Gazze'yi dünyanın yardım ulaştırmak için en tehlikeli yeri haline getirdi"

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (İslamic Relief) tarafından yapılan açıklamada da İsrail'in insani yardım görevlilerine yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, "İsrail'in 6 ay süren bombardımanı Gazze'yi dünyanın yardım ulaştırmak için en tehlikeli yeri haline getirdi. Çoğunluğu Filistinli olan 200'den fazla yardım görevlisi öldürüldü. İnsani yardım çalışanları için şimdiye kadarki en ölümcül kriz. İsrail karadan yeterli yardımın girmesini engellediği için çocuklar açlıktan ölüyor ve şimdi de deniz yoluyla gönderilen ve hayat kurtaran gıdayı ulaştırmaya çalışan insani yardım çalışanları öldürülüyor" ifadeleri kullanıldı. Vakıf, derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

"Kabul edilemez"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Frankcom'un ölümünün "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Franckcom'un ailesine başsağlığı dileyen Başbakan Albanese, İsrail büyükelçisiyle temasa geçildiğini aktardı.

Yardım çalışanlarının cenazeleri Mısır'a gönderilecek

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 7 World Central Kitchen çalışanının cenazelerinin, Refah Sınır Kapısından Mısır'a gönderilmek üzere hazırlandığı belirtildi. Cenazelerin Gazze'nin Deir el-Balah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne, ardından Refah'taki Ebu Yusuf el-Najjar Hastanesi'ne gönderildiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Deir el-Balah'ta "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef alması sonucu 7 görevli hayatını kaybetmişti. WCK tarafından yapılan açıklamada, ekibin çatışmasız bir bölgede WCK logosu bulunan 2'si zırhlı olmak üzere 3 araçla seyir halinde olduğu belirtilerek, "Konvoy, hareketleri İsrail ordusu ile koordine edilmesine rağmen deniz yoluyla (Güney Kıbrıs'tan) Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını boşalttığı Deir el-Balah'taki deposundan ayrılırken vuruldu. Öldürülenler Avustralya, Polonya, İngiltere, ABD- Kanada çifte vatandaşı ile Filistinli. World Central Kitchen olarak bölgedeki faaliyetlerimize ara veriyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - MADRİD