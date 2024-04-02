İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürdü

İsrail ordusunun Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürdüğü saldırısı başta İngiltere, Polonya, Avustralya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından kınandı, İsrail'den soruşturma talep edildi. Filistin Kızılayı ise cenazelerin Mısır'a gönderileceğini duyurdu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği ve "World Central Kitchen (WCK)" adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisinin hayatını kaybettiği saldırısı tepki çekti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği hava saldırısı haberi, derinden üzücü. İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğü belirtildi. Bu bilgiyi doğrulamak için çalışıyoruz ve ailelerine tam destek sağlayacağız. Bunlar, hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için çalışan insanlardı. İnsani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yürütebilmeleri esastır. İsrail'e derhal soruşturma ve olup biteni tam ve şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.
"Açıklama istiyoruz"
Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yardım sağlayan Polonyalı gönüllünün ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Polonya, uluslararası insani hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyor" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski ise İsrail'den açıklama istediklerini aktardı.
"Ateşkes talep ediyoruz"
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares saldırıya yönelik yaptığı paylaşımda, "Gazze'de gıda dağıtan yardım görevlilerinin ölümü dehşete düşürdü. WCK ailesine dayanışma dileklerimi ilettim. İspanya onların çalışmalarını destekliyor. Ateşkes ve insani yardımın girişini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Artık durmalı"
Avrupa Birliği'nin (AB) Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic de saldırıyı kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yapan Lenarcic, "Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik bir saldırıyı daha kınıyorum. Bu artık durmalı. Şimdi ateşkes" ifadelerine yer verdi.
"Kabul edilemez"
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise "Yardım çalışanları önemli işler yapıyorlar ve tıpkı siviller gibi korunmaları gerekiyor. Bunların çoğu Gazze'deki çatışmanın kurbanı. Savaşta bile kurallar vardır. Bütün tarafların kurallara saygı duyması gerekiyor. Bu tür eylemler kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
"Uluslararası hukukun ihlali"
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukukun "açık" ihlali olduğu belirtildi. Yardım çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili tam bir soruşturma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım için güvenli ve sürdürülebilir erişim sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması istendi.
"Şoktayız"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin saldırıyı kınayarak, "Çin, sivillere, sivil tesislere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eyleme karşı çıkıyor. Gazze'de uluslararası yardım çalışanlarına yönelik saldırı karşısında şoktayız" ifadelerini kullandı.
"Hızlı ve inandırıcı bir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz"
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden WCK yardım çalışanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Uluslararası insancıl hukukun ilkeleri mutlaktır, insani yardım çalışanlarına her zaman saygı gösterilmeli ve onlar korunmalıdır. Hızlı ve inandırıcı bir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
"İsrail, Gazze'yi dünyanın yardım ulaştırmak için en tehlikeli yeri haline getirdi"
Uluslararası İslami Yardım Vakfı (İslamic Relief) tarafından yapılan açıklamada da İsrail'in insani yardım görevlilerine yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, "İsrail'in 6 ay süren bombardımanı Gazze'yi dünyanın yardım ulaştırmak için en tehlikeli yeri haline getirdi. Çoğunluğu Filistinli olan 200'den fazla yardım görevlisi öldürüldü. İnsani yardım çalışanları için şimdiye kadarki en ölümcül kriz. İsrail karadan yeterli yardımın girmesini engellediği için çocuklar açlıktan ölüyor ve şimdi de deniz yoluyla gönderilen ve hayat kurtaran gıdayı ulaştırmaya çalışan insani yardım çalışanları öldürülüyor" ifadeleri kullanıldı. Vakıf, derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
"Kabul edilemez"
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Frankcom'un ölümünün "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Franckcom'un ailesine başsağlığı dileyen Başbakan Albanese, İsrail büyükelçisiyle temasa geçildiğini aktardı.
Yardım çalışanlarının cenazeleri Mısır'a gönderilecek
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 7 World Central Kitchen çalışanının cenazelerinin, Refah Sınır Kapısından Mısır'a gönderilmek üzere hazırlandığı belirtildi. Cenazelerin Gazze'nin Deir el-Balah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne, ardından Refah'taki Ebu Yusuf el-Najjar Hastanesi'ne gönderildiği ifade edildi.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu, Deir el-Balah'ta "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef alması sonucu 7 görevli hayatını kaybetmişti. WCK tarafından yapılan açıklamada, ekibin çatışmasız bir bölgede WCK logosu bulunan 2'si zırhlı olmak üzere 3 araçla seyir halinde olduğu belirtilerek, "Konvoy, hareketleri İsrail ordusu ile koordine edilmesine rağmen deniz yoluyla (Güney Kıbrıs'tan) Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla gıda yardımını boşalttığı Deir el-Balah'taki deposundan ayrılırken vuruldu. Öldürülenler Avustralya, Polonya, İngiltere, ABD- Kanada çifte vatandaşı ile Filistinli. World Central Kitchen olarak bölgedeki faaliyetlerimize ara veriyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - MADRİD
Son Dakika › Politika › İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürdü - Son Dakika
CHP'nin itirazı üzerine Boğazlıyan ilçesindeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre Boğazlıyan Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, 14 bin 523 oy alarak belediye başkanı seçildi. Develi'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Şengül en fazla oy alan aday oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
Sarıoğlan'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Bekir Ayyıldırım, 3 bin 523 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti.
MHP, Kütahya'da CHP adayının 602 oy farkla seçimi kazanmasının ardından seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için başvuruda bulundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yerel seçimler sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Pınarbaşı'nda yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alarak başkan seçildi. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Yağan, mevcut başkan ve MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu 361 oy farkla geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde gerçekleştirilecek vizyon projeleri için talimatlarını verdiğini belirtti. Büyükkılıç, Kayseri'nin desteğiyle mutlu bir şehir olacaklarını ifade etti.
Giresun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti ve MHP Giresun Milletvekilleri, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Osman Ağa Meydanı'nda başlayıp Giresun Kalesi'nde devam etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?