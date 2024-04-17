Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan özür diledi

Politika

AK Parti Meclis Grup toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun karşısında bulunan odada bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı. Yaklaşık 40 dakika boyunca, vekiller odaya tek tek girerek Erdoğan'a taleplerini ilettiler, seçim bölgeleriyle ilgili bilgiler verdiler.

"EFENDİM ŞEBNEM HANIM ÇOK ÜZGÜN"

Erdoğan'la özel görüşme yapan isimler arasında ıstakoz yemeğinin kahramanı Bursalı da vardı. Bursalı, odaya AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte girdi. Gökçek "Efendim Şebnem hanım çok üzgün, görüyorsunuz" dedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM" DEDİ, ERDOĞAN SESSİZ KALDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Bursalı'nın da başını öne eğerek "Çok üzgünüm" ifadesiyle özür dilediği öğrenildi. Erdoğan ise bu sözlere karşı hiçbir yorum yapmadı ve cevap vermedi. Gökçek ve Bursalı daha sonra odadan çıkmak zorunda kaldı.

ART ARDA TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIMLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken yaptığı paylaşım, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler'den yaptığı tatil paylaşımı derken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" mesajı gerilimi iyice tırmandırdı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

31 Mart seçimlerinin ardından bugün partisinin ilk grup toplantısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bu paylaşımlar da vardı. İsim vermeden bu kişilere tepki gösteren Erdoğan, "Bizim lügatimizde böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Her zaman söylüyorum. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz. Hangi konumda olursak olalım hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye'ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu konuda oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcudur" dedi.