İstanbul-AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi bakanların katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

İstanbul-AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi bakanların katılımıyla gerçekleştirildi

İstanbul-AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi bakanların katılımıyla gerçekleştirildi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

20.01.2025 03:37  Güncelleme: 03:41
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kongreye katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk gençliği destan yazıyor. Çelik Kubbe projesini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz Türkiye'nin gök kubbesini, hava savunma sistemleriyle donatacağız. Roketlerimizin menzilini çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Daha hızlı roketler üreteceğiz. Hiçbir kendini bilmez, hiçbir zalim, aklının ucundan bile Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi geçirecek cesareti asla bulamayacak" dedi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Kongreye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak belirlenen eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Kongrede AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, görevini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Nevzat Yüce'ye devretti.

'ÇELİK KUBBE PROJESİNİ TÜRK GENÇLİĞİYLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında Türk gençliğinin ülke için önemine işaret etti. Kacır, "Türk gençliği destan yazıyor. Çelik Kubbe projesini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz Türkiye'nin gök kubbesini, hava savunma sistemleriyle donatacağız. Roketlerimizin menzilini çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Daha hızlı roketler üreteceğiz. Hiçbir kendini bilmez, hiçbir zalim, aklının ucundan bile Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi geçirecek cesareti asla bulamayacak" diye konuştu.

Bakan Kacır, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimlerin attığı adımları, başlattığı işleri şimdi Türk milletinin öz evlatlarının, Türk milletinin asil evlatlarının, alın ve akıl teriyle, gerçeğe dönüştürdüğünü söyleyerek, "BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk gençliği destan yazıyor. İşte bizim gençliğimiz böyle gençlik" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AYDINLIKTIR'

"Biz bu topraklarda petrol vardı da biz mi içtik?' denilen günlerden Gabar'da terörü temizleyip günde 70 bin varil petrol çıkardığımız günlere AK Parti iktidarlarıyla geldik" diyen Kacır, şunları söyledi: "Ama daha yapacak çok işimiz var. Sizlerle birlikte başaracak, gerçeğe dönüştürecek nice hayalimiz var. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Yeter ki sizler enerjinizden, aşkınızdan, heyecanınızdan, coşkunuzdan hiçbir şey kaybetmeyin. Bizler her zaman Türk gençliğinin, önündeki engelleri bir bir kaldırmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Çelik Kubbe projesini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz Türkiye'nin gök kubbesini, hava savunma sistemleriyle donatacağız" dedi.

'TÜRK GENÇLERİ İHA'LARI DA YAPAR, KAAN'I DA YAPAR'

Kongrede konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine öğrettiği iki önemli şeyin başında özgüven geldiğini belirterek, "Sadece mühendisliği Almanlar, Amerikalılar, İngilizler yapar deniyordu. Bize şunu söyledi; Türk mühendisleri de yapar. Türk mühendisleri İHA'ları da yapar, KAAN'ı da yapar, tankları da yapar. Dolayısıyla bize Türk gençlerinin, AK Parti'nin vizyonundaki gençlerin özgüven kazanmasını öğretti" diye konuştu.

Bak, ikinci olarak Erdoğan'ın kendilerine mazlumu tutup kaldırmayı öğrettiğini kaydederek, "Mazlumu tutup kaldıran lider, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önüne çıkartılan bütün engelleri parçalayarak teşkilatıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla o engelleri aşarak Cumhurbaşkanı olan, mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul-AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi bakanların katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

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