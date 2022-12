İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına birçok siyasetçiden tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Karar için 30 dakika daha ara veren mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Karar sonrası birçok siyasi tepkilerini sosyal medyadan ortaya koydu.

MANSUR YAVAŞ: DOĞRUDAN YANA OLACAĞIZ BAŞKANIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" dedi.

SEYİT TORUN: ORGANİZE KÖTÜLÜK

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yaptığı açıklamada, "Organize kötülük, politik terör… İstanbul'u iki kez kazanan Ekrem İmamoğlu'na sivil darbe yapmak istiyorlar. Ne yaparsanız yapın: Başaramayacaksınız! Korkmuyoruz: Kötülük kaybedecek, halk galip gelecek. Sarayın değil, halkın iradesi kazanacak" ifadelerini kullandı.

AĞIRALİOĞLU: KARAR YERSİZ VE ADALETSİZDİR

Karara İYİ Parti cephesinden de tepki geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Ülkemiz, siyasallaşan yargıdan ve hukukun siyasete haksız müdahalelerinden çok çekmiştir. İBB Başkanımız Ekrem Bey'e verilen haksız karar, yersiz ve adaletsizdir. Bu tür hevesler, millet vicdanında her zaman mahkûm olur! Her şartta, her zaman ve herkes için HakHukukAdalet..." açıklamalarında bulundu.