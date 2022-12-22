İBB'ye terör soruşturması sonrası İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır - Son Dakika
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İBB'ye terör soruşturması sonrası İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır

22.12.2022 10:07
İBB'ye terör soruşturması sonrası İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB hakkında hazırladığı terör soruşturmasıyla ilgili raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Soylu'ya sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, "Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildi.

İMAMOĞLU BAKAN SOYLU'YU HEDEF ALDI

İçişleri tarafından başsavcılığa teslim edilen terörle ilgili rapor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da büyük tepkisini çekti. Saraçhane'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte bir basın açıklaması yapan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÇIKIP 'BU HALLERDE GÖREVDEN ALIRIM' DEDİ"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'şöyle olursa görevden almam, bu hallerde görevden alırım' dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık. Bir atanmış kişinin... Ben samimiyetle söyledim İstanbullu olarak, İstanbul'un hizmetinde olmaktan gurur duyan biri olarak söylüyorum.

"TRABZON OF'TA SELAM VERCEK ADAM BULAMAYACAK"

Bu kişi Gaziosmanpaşa'da gidip kahve, çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanı olarak söylüyorum Trabzon Of'ta selam verecek adam bulamayacak. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o eve misafir olacağımı biliyorum. Ok yaydan çıkmıştır nafile... Bu memlekette değişim olacaktır."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'ye terör soruşturması sonrası İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya tepki: Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır - Son Dakika


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