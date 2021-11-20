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İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar - Son Dakika

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar

20.11.2021 19:04

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 sistemi yerine 40+1 sisteminin gelmesi tartışılırken, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son seçim anketinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 44.3 olarak belirlenirken, Cumhur İttifakı ise 37.4'te kaldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma, kasım ayında yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oranları toplandığında Millet İttifakı yüzde 44.3 oy alırken, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise 37.4'te kaldı.

KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 17

Çalışmanın sonuçlarında kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 22.1 olarak belirlenirken, CHP yüzde 19.6, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 9.7, MHP yüzde 6, DEVA Partisi ise yüzde 1.1 oy aldı. Öte yandan kararsızların oranı yüzde 17 olurken, "Oy Kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise 8,3 olarak belirlendi.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK 3,3

Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 29.9 olarak belirlenirken, CHP yüzde 26.6, İYİ Parti yüzde 16.7, HDP yüzde 12.2, MHP yüzde 7.5, DEVA Partisi ise yüzde 2.4 oy aldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar

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Son Dakika Politika İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar - Son Dakika
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