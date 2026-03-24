İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt

24.03.2026 23:21
İstanbul Valiliği, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yargılandığı mahkemede dile getirdiği iddialara ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, Şahan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve çarpıtma niteliğinde olduğu belirtilirken, iddialara konu olan arsanın Bulgar Vakfı'na ait olduğu ve inşaat izin süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"ARSA BULGAR VAKFI'NA AİT"

İddialara konu edilen meselenin seyri ve gerçekliği ise şu şekildedir:

Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bahse konu arsa, Bulgar Vakfı'na aittir.

Taş Yapı ile Bulgar Vakfı arasında 2006 yılında kat karşılığı usulüyle inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

Taş Yapı, arsaya 72 katlı bir inşaat için Şişli Belediyesi'nden gerekli izinleri almış ve belediye 2008 yılında avam projeyi onaylamıştır.

Şişli Belediyesi, avam projesini onayladığı bu projenin inşaatının başlaması için gereken inşaat ruhsatını "bilmediğimiz bir sebepten dolayı" 2015 yılına kadar onaylamamıştır.

KAT SAYISI REVİZE EDİLDİ

Şirket, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmiş; Bakanlık 14.04.2015 tarihinde, 72 kat olan kat sayısını 38 kat şeklinde revize ederek onaylamıştır.

Bakanlık tarafından onay sürecini tamamlayan şirketin başlattığı inşaat çalışmaları ise Şişli Belediyesi tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmiştir.

Şirket, durumu İçişleri Bakanlığı'na, İstanbul Valiliği'ne, Şişli Kaymakamlığı'na ve Cumhuriyet başsavcılığına bildirerek Şişli Belediyesi'nin keyfî uygulamaları hakkında şikâyetçi olmuştur.

İçişleri Bakanlığı, yapılan şikâyet üzerine konuyla ilgili mülkiye başmüfettişi görevlendirmiştir.

Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Valimiz Sayın Davut Gül arasında gerçekleşen görüşme de, soruşturmaya konu olan bu mesele ve Bulgar Vakfı'nın her platformda dile getirdiği, imar planlarından kaynaklanan haklarının Şişli Belediyesi tarafından engellenmeye çalışılması nedeniyle oluşan mağduriyetlerle ilgilidir.

TÜM İŞLEMLER KAYYUM ÖNCESİNE AİT

Konuya ilişkin tüm işlemler, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasından önceki döneme aittir. Kayyum döneminde verilmiş herhangi bir izin söz konusu değildir.

Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanması sonrasında, şirket lehine herhangi bir idari tasarrufta bulunulmamıştır. Zaten söz konusu planlama süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünden, bu yönde bir tasarrufta bulunulması da mümkün değildir.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı bir "Özel Proje Alanı" kapsamında, ruhsat ya da diğer işlemlerle ilgili bir ilçe belediyesinin idari tasarrufta bulunması söz konusu değildir.

Dolayısıyla Resul Emrah Şahan, tüm onay süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğü bir konuda direndiğini iddia ederek sözde "çevreci direniş" sergilediği algısını oluşturmaya çalışmaktadır.

Ayrıca;

Valimiz Sayın Davut Gül'ün söz konusu görüşmesi, kendisine iletilen talepler ve iddialar çerçevesinde, görevinin gereği olarak gerçekleştirilmiş olup herhangi bir farklı anlam yüklenmesi mümkün değildir.

"BU SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Sonuç olarak:

Yargı süreci devam eden bir dosyada, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür söylemler kabul edilemez. İlgili şahsın, içinde bulunduğu hukuki durumla yüzleşmek yerine, mesnetsiz iddialar ve hayalî senaryolar üzerinden üçüncü kişi ve kurumları sürece dâhil ederek konuyu sulandırma çabası, gerçeği değiştirmeyecektir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür iddialara itibar etmemesi önem arz etmektedir.

İklim Değişikliği, Resul Emrah Şahan, Politika, İnşaat, Şişli, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Habere bak. Tam bir gazetecilik örneği:) İddianın ne olduğunu yazamayan SON DAKİKA, iddiaya cevabı yazmış:)). 5N1K ??? 5 1 Yanıtla
    Ozan5299 Ozan5299:
    yalaka haber kanalı 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
