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İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar - Son Dakika

İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar

07.02.2022 22:55

Anketler ve Raporlar sitesi; Artıbir, Gezici, AR-G, Area, Metropoll, Aksoy, ORC, MAK, İEA, TEAM, AKAM, Yöneylem ve Sosyopolitik araştırma şirketlerinin ocak ayında yaptığı seçim anketi sonuçlarının ortalamalarını hesapladı. Bu hesaplamaya göre; AK Parti yüzde 32,2 oy toplayarak 1. parti oldu. Onu yüzde 27,1 ile CHP, yüzde 13,4 ile İYİ Parti takip etti. HDP yüzde 10,6 oy alırken MHP yüzde 7,4'te kaldı. Böylece Cumhur İttifakı ortalama yüzde 39,6 oy toplarken Millet İttifakı da yüzde 40,5 oy aldı.

ORC, MAK, İEA, TEAM, AKAM, Metropoll, Gezici, Artıbir, AR-G, Area, Aksoy, Yöneylem ve Sosyopolitik araştırma şirketlerinin ocak ayında yaptığı seçim anketlerini Anketler ve Raporlar sayfası derledi.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLDU

Buna göre; 13 araştırma şirketinin seçim anketi ortalamaları alındığında AK Parti yüzde 32,2 oy toplayarak birinci parti çıktı. AK Parti'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP de yüzde 7,4 oy alarak planlanan yüzde 7'lik seçim barajının üzerinde yer aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nı ortalama oy oranı yüzde 39,6'da seviyesinde kaldı.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 40'I AŞTI

CHP, anketlerin ortalamalarında yüzde 27,1 ile ikinci parti olurken onu İYİ Parti yüzde 13,4 ile takip etti. Yüzde 10,6 ile oy potansiyelini koruyan HDP 4. sırada yer alırken DEVA Partisi yüzde 3,1 ile dikkat çeken bir orana ulaştı. Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi ise yüzde 1,7 oy topladı. Saadet Partisi yüzde 1,3 oy alırken Muharrem İnce'nin yeniden siyaset sahnesine çıktığı partisi Memleket Partisi yüzde 0,9 oy toplayarak beklentilerin altında kaldı. Böylece Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti toplamda yüzde 40,5 oy alırken henüz ittifakta yer aldığını beyan etmeyen Saadet Partisi'nin yüzde 1,3 oyu buna dahil edilmedi.

İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Son 13 anket derlendi, işte ortaya çıkan sonuçlar

İşte partilerin 13 araştırma şirketinin anketlerine göre ortalama oy oranı;

AK Parti: Yüzde 32,2

CHP: Yüzde 27,1

İYİ Parti: Yüzde 13,4

HDP: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 7,4

DEVA Partisi: Yüzde 3,1

Gelecek Partisi: Yüzde 1,7

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Memleket Partisi: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 1,7

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Son Dakika Politika İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar - Son Dakika
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