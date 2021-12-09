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İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı - Son Dakika

İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

09.12.2021 14:39
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacağı iddiası uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Abdullah Gül'ün son dönemde yaptığı görüşmeler de söylentilerin artmasına neden olmuştu. Ancak önceki seçimde olduğu gibi şimdi de İYİ Parti cephesi Gül'ün ortak adaylığına kapıyı şimdiden kapattı. İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Abdullah Gül'ün kendileri için gündemde olmadığını açıkladı.

Siyasetin gündemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve olası adaylar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeleri, "Gül, Millet İttifakı'nın ortak adayı oluyor" söylentilerini tekrar gündemde üst sıralara çıkardı. Ancak İYİ Parti, Abdullah Gül'ün ortak aday olmasına geçen seçimde olduğu gibi engeli koydu.

"ABDULLAH GÜL İSMİ BİZİM İÇİN DENKLEMDE DEĞİL"

Gül'ün ortak adaylığına kapıları kapatan açıklama, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin "Abdullah Gül hala denklemde mi" sorusuna İYİ Parti'nin 2 numaralı ismi, "Bizim için denklemde değil" yanıtını verdi.

İYİ Parti, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Abdullah Gül'e kapıları kapattı
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu.

"SEÇİM 2023'TE OLURSA ERDOĞAN'DAN BAŞKA BİR ADAY İSMİ GÖREBİLİRİZ"

TBMM'de bir grup gazeteciye açıklama yapan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyunda konuşulan isimler için "hepsi havada" yorumunu yaptı. Tatlıoğlu, Cumhur İttifakı'na ilişkin bir iddiada bulundu. Tatlıoğlu, "Muhtemelen Cumhur İttifakı için başka bir ismi konuşabiliriz; seçim 2022'nin sonunda veya 2023 olursa" iddiasında bulundu.

"ERDOĞAN KAYBEDECEĞİ BİR SEÇİME GİRMEZ"

"Martta olursa Sayın Erdoğan olabilir ama daha uzun bir süre olursa sayın Erdoğan adaylığı dışında konuşabiliriz" diyen İsmail Tatlıoğlu, "Çünkü Sayın Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez. Benim öngörüm, bu ilkbaharda olmazsa ondan sonraki sonbaharda veya 2023'te olacak seçimlerde Sayın Erdoğan'ın dışında bir isim de konuşulabilir. Böyle bir ihtimalin varlığını öngörüyoruz" dedi.

İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

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Son Dakika Politika İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı - Son Dakika


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