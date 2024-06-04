İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı

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İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP'ye katıldı. Partinin grup toplantısında Kaya'ya rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat taktı.

04.06.2024 15:07  Güncelleme: 15:17
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Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya bugün grup toplantısında CHP'ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP'YE KATILAN AYKUT KAYA'DAN İLK SÖZLER

Kızı ve oğlu ile kürsüye gelen Kaya yaptığı konuşmada şunları söyledi; " Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmanın ayrıca mutluluğunu yaşadığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletin bir vekili olarak hem sahada hem mecliste gayretle, azimle çalıştım. Siyasi görüş ayrımı yapmaksızın Antalya'mızın 19 ilçesindeki tüm vatandaşlarımızın sesi olmayı gaye edindim. Bugünden sonra da daha yüksek gayret ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.

İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı

Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le beraber başlayan değişim iradesine Türkiye'nin de ihtiyacı var. Aynı, yüz yıl önce olduğu gibi Türkiye'nin yeniden birlik olmaya ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Yüz yıl önce işgalin, yokluğun ortasında milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tek vücut oldu. Kuvai Milliye oldu. İstiklalini bu şekilde kazandı."

İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı

AYKUT KAYA KİMDİR?

Aykut Kaya 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Antalya milletvekili olarak seçildi.

İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Aykut Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamasıyla İYİ Parti'den istifasını duyurmuştu. Kaya şunları söylemişti; "Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım."

İYİ Parti\'den istifa eden Aykut Kaya, CHP\'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa karaca: Zaten ortaklardı. 10 0 Yanıtla
  • sait turk: işte siyaset böyle birşeydir! bu yüzden birbirinizi yemeyin vatandaş olarak, o çek sevdiğiniz kişiler, sevmediğiniz kişilerin veya partilerin adamı oluverirler, bu yüzden parti değil iş yapan kimse onu destekleyin 3 0 Yanıtla
  • Şenol Süren: Milletimize ve ülkemize hizmet edecekmiş. Çok inandırıcı 0 2 Yanıtla
  • Murat Yavuz: En iyisini yapmış yıllardır sağ partiye oy verdim de ne oldu. 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Sarac: İyi partinin icindekiler tek tek tarafını belli ediyor bu parti iyi ayakta kalmış bu kadar milliyetci görünümünde olupta sola sempatisi olanlar varkfn 0 0 Yanıtla
  • Aa: Ben de olsam chp ye katılırım.ozgur özel elini çabuk tutmalı iyi partiyi tekrar ittifaka getirmeli yoksa ilk seçimde kapanacak bu parti.Akp şu anki vekillere vaatlerde bulunup oylarını alırsa anayasa için yeterli oluyor.tekrar seçilme garantisi alirlarsa koşa koşa destek verirler.Akp ye fırsat vermeden iyi partiyo yanınıza cekin 0 0 Yanıtla

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