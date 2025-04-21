İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti\'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti\'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti'ye geçti. Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

21.04.2025 21:22
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda hem güncel gelişmeler değerlendirildi hem de partinin saflarına katılan yeni isimler kamuoyuna duyuruldu. İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Özel ve Karabatı'ya parti rozetleri, MKYK toplantısı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında takıldı.

İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti
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Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Karabatı, Ercan Özel, Karacabey, Yenişehir, İYİ Parti, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Aa145394:
    yazık. millet sizi muhalifsiniz diye seçti. ayıp terbiyesizlik bu. 189 50 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    milleti bırakında ailenizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz ? 140 37 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Demek ki iyi parti rte nin piyonuymuş yazık... 115 47 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Satılık olduktan sonra yapacak bir şey yok bu tip insanlar çıkarları için her zaman satışa açıklar. Hırsızlığa ortak olmaya koşmuşlar birazda onlar ganimetten faydalanacak. 113 27 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Hiç şaşırmadım. 86 24 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Kodes korkusundan ne yapacaklarını şaşırdılar 81 24 Yanıtla
  • Bayram :
    Reis bu dönekleri ALMAAAAAAAAAA… kalsinlar cehapenin yaninda :( 35 64 Yanıtla
  • ss890066:
    haysiyetsizlik ama bu 77 20 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yazık değil mi hak yemeye değermi sizlere oy verenlere bir kişi haram etse yeter bu azap size 72 17 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu tipleri halk sevmiyor... oradan buraya gecen kim varsa. halk oyu o parti icin vermisken bir nevi oy gasp edis bu. x ten z ye .. 68 16 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bugün partisini satan, yarın başka bir şeyini satar. Anlayan anladı 49 13 Yanıtla
  • Yl170707:
    nerde cebi daha iyi doldururum savaşı.rant kapı akp zaten onursuzlar 44 17 Yanıtla
  • 45144essen:
    halk seni hangi partiye seçti ise o partide kalacaksın ne dir bu terbiyesizlik ayakkabı değiştirir gibi parti değiştirmek. 46 9 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ordan oraya gecenleri millet sevmiyor.mereden nereye gecerse gecsin.yeni bir parti olsa anlarız partiden partiye gecis olmamalı. 37 8 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Satılmışlar 33 7 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    akp ye geçerken güzel..Ama akp den başka partiye geçse hepsi hain oluyor.. 24 11 Yanıtla
  • Bayram :
    Reis bu cehapenin donunun usgur ipliklerini partiye alman cehapenin CEMAL ENGINYURDU cehapeye geri almasiyla aynidir benim ve benim gibi bir cok partili icin….. bir kere yolu cehapeye sapanlari partiye kabul etmen ayagina sıkmaktır Reıs… 7 28 Yanıtla
  • ÖZKAN SAVAŞ:
    Neresinden dönerseniz dönün dönek derler 27 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu iki katektersiz adamı bir daha hayatta seçmeyin!!Oyda vermeyin!! 25 5 Yanıtla
  • Ali Eren:
    ne olacak it itliğini her zaman yapar yalak iyler her zaman kemik yalamaya mahkumdur 13 7 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Satilmislar 14 5 Yanıtla
  • Burak üstün:
    çıkar ve para uğruna ülkesini davasını satanlara bak yazık 12 3 Yanıtla
  • Gakko 23:
    doğruyu bulmuşlar ama hain heryerde haindir bugün onları satan yarın bunları satar satış genlerinde var 12 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    kansızlık 9 3 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Sizlere oy veren insanlardan Helallik almadan geçiş yapmak size inanıp güvenenlerin KUL hakları helal olmayacağını bilmeyecek kadar cahil iseniz bir şey demez kimse. 2 cihanda Kul hakkı nasıl ödeyeceksiniz ..Hakkımız haram olsun diyenlere de bir şey diyemezsiniz. B Hele belediye başkanlığından istifa edin de vatandaş olarak gidin o zaman rozeti kim takacak ..... Hakkımız HARAM olsun haram olsun haram olsun .... 7 0 Yanıtla
  • Murat Aydoğdu:
    milletin hakkını yediklerini ve hakkın er yada geç onlardan çıkacağının farkında deyiller..... 4 0 Yanıtla
  • Hakan Karapinar:
    5 dk sonrasına hakim olamadığımız hayatımızda bu kadar fırıldak olmanın gereği yok bence 4 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Halkın iradesi nerede kaldı? Kalkın iradesi belediye başkanını dudağı arasında imiş 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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