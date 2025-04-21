AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı.
Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda hem güncel gelişmeler değerlendirildi hem de partinin saflarına katılan yeni isimler kamuoyuna duyuruldu. İYİ Parti'den istifa eden Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti'ye geçti.
Özel ve Karabatı'ya parti rozetleri, MKYK toplantısı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında takıldı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (30)