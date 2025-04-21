İYİ Parti\'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti\'ye katıldı

burhan kıraç:

Sizlere oy veren insanlardan Helallik almadan geçiş yapmak size inanıp güvenenlerin KUL hakları helal olmayacağını bilmeyecek kadar cahil iseniz bir şey demez kimse. 2 cihanda Kul hakkı nasıl ödeyeceksiniz ..Hakkımız haram olsun diyenlere de bir şey diyemezsiniz. B Hele belediye başkanlığından istifa edin de vatandaş olarak gidin o zaman rozeti kim takacak ..... Hakkımız HARAM olsun haram olsun haram olsun ....