İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özatıcı, Suriye'deki gelişmelerden Türkiye'nin göç politikasına, terörle mücadeleden anayasa tartışmalarına kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

19.12.2024 16:53
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Haberler.com stüdyosunda Suriye, göç politikası, terörle mücadele ve anayasa tartışmaları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. HTŞ'yi "El-Kaide" olarak tanımlayan Özatıcı, Suriye'nin doğusunda PKK devletçiği kurulduğunu iddia etti. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Özatıcı, Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci kampı haline getirildiğini söyledi.


"HTŞ EL-KAİDE'DİR, SURİYE'NİN DOĞUSUNDA PKK DEVLETİ KURULUYOR"

Cenk Özatıcı, Suriye'deki mevcut duruma dikkat çekerek, "Bugün Suriye'de ilerleyen güç olan HTŞ, El-Kaide'dir. Fırat'ın doğusunda bir PKK devletçiği, batısında yeni Afganistan ve güneyde İsrail ile PKK arasında bir güney koridorunun oluşturulduğu süreçteyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD arasındaki olası bir anlaşmaya da değinen Özatıcı, " Ukrayna'da verilecek bazı tavizler karşısında Rusya, Suriye'de rejimi desteklemekten vazgeçmiş olabilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır

"SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ BÜYÜK BİR YALANDIR"

Suriyeli sığınmacılar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Özatıcı, AK Parti'nin sığınmacılara kitleler halinde vatandaşlık dağıttığını iddia etti. "Para karşılığında Türkiye'yi Avrupa'nın mülteci kampı haline getirmek memleketin istikbaline yapılmış büyük bir ihanettir" diyen Özatıcı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü konusunu da "Türk milletine söylenmiş büyük bir yalan" olarak nitelendirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır

"TERÖRİSTBAŞI MECLİSE GİREMEZ"

Terörle mücadele konusuna da değinen Özatıcı, "Terör örgütleri, Öcalan talimat verdiği için silah bırakmaz. Türk milletinin son evladının cesedini çiğnemeden teröristbaşını meclise sokamazsınız" şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

"KÜRTÇE KONUŞULMASI MECLİS'İN AMACINA TERS"

Kürtçe'nin Meclis'te konuşulması konusundaki görüşlerini dile getiren Özatıcı, "Kürtçe konuşulması bana göre makul bir iş değil çünkü diğer milletvekilleri anlayamaz, Meclis'in var olma amacına ters" dedi. Ancak Kürtçe konuşmanın yasaklandığı ya da ceza uygulandığı bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır

Olgun Kızıltepe, Cenk Özatıcı, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Suriye, Terör, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Hem de çok iyi bir yalan.Öyle bir algı yapıyorlar ki ,sanırsın Suriyeliler hep gitti.İşleri güçleri yalan. 19 13 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    haklı valla cevremden 1 tane ne giden gördüm nede duydum 17 12 Yanıtla
  • Kemsl:
    şu fetoculari meclise sokan chp,seni unutmadık 13 6 Yanıtla
  • Nadir Gedik:
    işiniz gücünüz algı, milletin kafasını karıştırmak. sizi kimse kaale almıyor.hemen kanal değiştiriyor. 8 9 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    çoluk çocuğa siyaset yaptiriyorlar 11 5 Yanıtla
  • Necip Ahmetoğlu:
    böyle geri zekalı insanlar siyaset yaparsa ancak camur atar başka memlekette faydalı bir şey üretemez zihniyet bu onun için hic bir yere gelemezler 5 10 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    dönmesinler diye dua ederler iyi parti ve Ümit Özdağ çünkü baska vaatleri yok 8 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    kesinlikle öyle adamlar Arapsever yahudi bop'umun başkanı projesi İsrail devlet kuruyor bunlar tvde ahkam kesiyor 9 4 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    iktidarın açıklamaları 3 büyük operasyon ypg üzerine hareket yapılması abd açıklamaları ypg den temizlenen suriyede ki yerleşim yerleri vs vs ya bu insanlar ya bilinçli insanları yalan ile muhalif tutmaya çalışıyor yada gündemden dış siyasetten bi haberler sizinde dahil olduğunuz masa ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyordu şimdimi tererüst oldular 8 4 Yanıtla
  • null:
    peki çözüm önerin ne,vırak vırak anladık çözüm ne.. 6 6 Yanıtla
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