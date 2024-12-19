İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı: Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü büyük bir yalandır

Politika

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Haberler.com stüdyosunda Suriye, göç politikası, terörle mücadele ve anayasa tartışmaları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. HTŞ'yi "El-Kaide" olarak tanımlayan Özatıcı, Suriye'nin doğusunda PKK devletçiği kurulduğunu iddia etti. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Özatıcı, Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci kampı haline getirildiğini söyledi.

"HTŞ EL-KAİDE'DİR, SURİYE'NİN DOĞUSUNDA PKK DEVLETİ KURULUYOR"

Cenk Özatıcı, Suriye'deki mevcut duruma dikkat çekerek, "Bugün Suriye'de ilerleyen güç olan HTŞ, El-Kaide'dir. Fırat'ın doğusunda bir PKK devletçiği, batısında yeni Afganistan ve güneyde İsrail ile PKK arasında bir güney koridorunun oluşturulduğu süreçteyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD arasındaki olası bir anlaşmaya da değinen Özatıcı, " Ukrayna'da verilecek bazı tavizler karşısında Rusya, Suriye'de rejimi desteklemekten vazgeçmiş olabilir" dedi.

"SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ BÜYÜK BİR YALANDIR"

Suriyeli sığınmacılar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Özatıcı, AK Parti'nin sığınmacılara kitleler halinde vatandaşlık dağıttığını iddia etti. "Para karşılığında Türkiye'yi Avrupa'nın mülteci kampı haline getirmek memleketin istikbaline yapılmış büyük bir ihanettir" diyen Özatıcı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü konusunu da "Türk milletine söylenmiş büyük bir yalan" olarak nitelendirdi.

"TERÖRİSTBAŞI MECLİSE GİREMEZ"

Terörle mücadele konusuna da değinen Özatıcı, "Terör örgütleri, Öcalan talimat verdiği için silah bırakmaz. Türk milletinin son evladının cesedini çiğnemeden teröristbaşını meclise sokamazsınız" şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

"KÜRTÇE KONUŞULMASI MECLİS'İN AMACINA TERS"

Kürtçe'nin Meclis'te konuşulması konusundaki görüşlerini dile getiren Özatıcı, "Kürtçe konuşulması bana göre makul bir iş değil çünkü diğer milletvekilleri anlayamaz, Meclis'in var olma amacına ters" dedi. Ancak Kürtçe konuşmanın yasaklandığı ya da ceza uygulandığı bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.