İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye

19.10.2022 23:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin eşi hakkında kullandığı "Kariyeri çocuk yapmak" ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akşener, yine nefretin öznesinde Türk kadını olduğunu söyleyen Akşener, "20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa edip, Memleket Partisi'ne geçen ancak Muharrem İnce ile anlaşamadığı için buradan da ayrılan Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün haftalık grup toplantısında AK Parti'nin yeni üyesi Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı. Rozet takılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çelebi'nin de yer aldığı AK Partili isimler, hep birlikte ellerini havaya kaldırdı.

ERDOĞAN'IN ÇOCUK TAVSİYESİ OLAY OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mehmet Ali Çelebi ve eşi Kezban Merey Çelebi'yi durdurarak kaç çocukları olduğunu sordu. Çelebi'den "1" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bir uyarıda bulundu ve "Sayımızın artması lazım." diyerek çocuk istedi. Çelebi ise, eşinin 'doktora' ve 'kariyer' yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yanıta ise "Kariyeri çocuk doğurmak" diye karşılık verdi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli" diye konuştu.

"HİÇBİR 27 SANİYE BU KADAR UTANÇ VERİCİ OLMAMIŞTI"

Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

"KADINLARIN TEK FONKSİYONUNU ÇOCUK DOĞURMAK OLARAK GÖRENLERİN MİATLARI DOLDU"

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu. Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!

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Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kariyeri çocuk yapmak' sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye - Son Dakika


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